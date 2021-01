Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","shortLead":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","id":"20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650fc921-99ec-4c92-9794-f70ada233ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","timestamp":"2021. január. 24. 17:41","title":"Szlovákiában csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak az országos tesztelés szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","shortLead":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","id":"20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b0ce9-730a-476e-a681-3a3d5f5e1269","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 18:35","title":"Brüsszelben válságtanácskozást tartottak az AstraZeneca miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","shortLead":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","id":"20210125_google_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d760a7f-3678-4800-81cf-2144bc5412d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_google_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 14:45","title":"Oltóközponttá alakítja irodái egy részét a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például valószínűleg kevesebb mennyiséggel is képes fertőzést okozni.","shortLead":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például...","id":"20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7766d2-7304-4a45-a849-500c3b5be849","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 25. 13:38","title":"Az NNK virológusa szerint nem kizárt, hogy a brit mutáció miatt módosítani kell a vakcinákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","shortLead":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","id":"20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020268af-5c7e-4e9d-84c3-ed6e018d4084","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Joe Biden kutyái is megérkeztek a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","shortLead":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","id":"20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d3fcb-db5a-4cce-a2b7-40e337ebc7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","timestamp":"2021. január. 26. 10:28","title":"Cáfolja az AstraZeneca, hogy ne működne a 65 év felettieknél az oltásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]