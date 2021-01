Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","shortLead":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","id":"20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bff7842-de46-4c3b-8ac4-ad63c887f2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","timestamp":"2021. január. 25. 16:37","title":"Fantomképet közöltek a gödöllői HÉV-en erőszakoskodó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és hol engedélyezték őket. A magyar nyelvű grafika szegedi biológusok munkája.","shortLead":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és...","id":"20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0b47e4-2583-4dab-b99f-7ffd532e25d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","timestamp":"2021. január. 25. 14:03","title":"Szegedi kutatók átlátható tájékoztatót készítettek a koronavírus-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62","c_author":"Mácsai Pál","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Harmadikként Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ea9bf-eda3-4ac1-b226-489739f1eeb6","keywords":null,"link":"/360/20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 24. 11:30","title":"Mácsai Pál: „A helyet be lehet zárni. A szellemet nem” – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","shortLead":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","id":"20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d48f8-a606-4e67-bd00-17394dd95e5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","timestamp":"2021. január. 24. 15:02","title":"Hiába az ötszázalékos áfa, a lakások nem lesznek olcsóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa telepített kamerákat használó nők és partnerük. ","shortLead":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa...","id":"20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fe6d8-008f-4641-99cc-23372eea69b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","timestamp":"2021. január. 23. 21:01","title":"Éveken át saját lakásukban kukkolta ügyfeleit egy dallasi bizonságikamera-technikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","shortLead":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","id":"20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f384b0-a534-4a84-9bf9-3f5726cbcec3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 07:19","title":"Autók is égtek a lezárásellenes holland tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","shortLead":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","id":"20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ed6e8-66b9-4c42-afaf-38a83161f600","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","timestamp":"2021. január. 25. 06:21","title":"Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, Lopez Obrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]