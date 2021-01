Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","shortLead":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","id":"20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a275679-2ffe-4d94-8c52-18c7f49beca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","timestamp":"2021. január. 24. 18:50","title":"\"Próbáltam nem fázni\" - Bernie Sanders reagált a róla készült mémekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is születtek. A Samsung az ehhez kapcsolódó innovációban is az elsők között járt, illetve jár egy újabb szabadalmával.","shortLead":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is...","id":"20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040cd4d-bbdd-4155-baf1-325e61e39d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Egyedi megoldás: trükkösen rejtené el az okostelefon-kamerát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca gyártásánál is alkalmaznak - mondta Szlávik János.","shortLead":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca...","id":"20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b98d571-41b9-48d9-ac0d-a3d7eeaea739","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","timestamp":"2021. január. 23. 19:37","title":"Szlávik: Mindegyik engedélyezett vakcina hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","shortLead":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","id":"202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bf590-e495-47a8-b307-2966c636408c","keywords":null,"link":"/360/202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","timestamp":"2021. január. 24. 14:00","title":"A járványban az államé lett a Zuglói Filharmónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és azonnal őrizetbe vett ellenzéki korrupcióellenes blogger, Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követelik. A hatóságok és Navalnijék is elszántak: a rendőrség az engedély nélküli tüntetések megakadályozását helyezte kilátásába, az ellenzékiek pedig ellenállást ígérnek. A tapasztalatok alapján komoly összetűzésekre és tömeges letartóztatásokra lehet számítani.","shortLead":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és...","id":"20210123_alekszej_navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bcc0df-5ae6-4a01-9070-e753be6bcf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. január. 23. 10:05","title":"Navalnij egész Oroszországot tüntetni hívja mára, komoly összetűzések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lidl német kiskereskedelmi láncnak be kell fejeznie a Monsieur Cuisine nevű konyhai robotgép spanyolországi forgalmazását, mert a cég megsértette egy másik német vállalat, a Thermomix-gépeket gyártó Vorwerk szabadalmi jogait.","shortLead":"A Lidl német kiskereskedelmi láncnak be kell fejeznie a Monsieur Cuisine nevű konyhai robotgép spanyolországi...","id":"20210123_Szabadalmat_sertett_a_Lidl_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2dad40-cb8e-4dac-b5af-c4359ee343f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Szabadalmat_sertett_a_Lidl_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 15:19","title":"Szabadalmat sértett a Lidl Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","shortLead":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","id":"20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbc2bcc-f00e-4668-b764-3f9c59d0b043","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2021. január. 24. 06:41","title":"Eladó egy szinte nem is létező ritkaság, egy kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett pilótája volt. ","shortLead":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett...","id":"20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2dfc4-ceea-47a9-8d84-4db2f2cccee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","timestamp":"2021. január. 23. 08:57","title":"Gripenek búcsúztatják ma Budapest felett az utolsó Pumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]