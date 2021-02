Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem lehetett használni.","shortLead":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem...","id":"20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642c29d2-b892-4882-b908-f95696121dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 06. 10:29","title":"Lekapcsolták az internetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De azért inkább esőre készüljenek, viszont akár 15 fok is lehet.","shortLead":"De azért inkább esőre készüljenek, viszont akár 15 fok is lehet.","id":"20210206_Holnap_ittott_napsutes_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4d3d8-f495-4783-8c18-660ed743325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holnap_ittott_napsutes_is_lehet","timestamp":"2021. február. 06. 16:35","title":"Holnap itt-ott napsütés is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon nincs minden rendben a munkaerőpiacon. Közben a miniszterelnök csak a pozitív számokat hangsúlyozza, a kormány pedig nem igyekszik információkkal enyhíteni a bizonytalanságot.","shortLead":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon...","id":"20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaa5255-6ff5-4b80-adb2-ce8ab5b7f597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","timestamp":"2021. február. 06. 07:15","title":"Az emberek meghúzták a nadrágszíjat, Orbán szerint minden rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek Végre egy kis csönd című darabjából készül a Katona K:ortárs elnevezésű, streamelt színházi sorozatának első premierje.","shortLead":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek...","id":"202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9123bf5a-d5c2-438b-a68f-1c448085ee25","keywords":null,"link":"/360/202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Garaczi László: \"Ha diktátor lennék, imádnám ezt a helyzetet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és egy gödörbe rejtette Veresegyházon.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és...","id":"20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed2f5d-323c-4e82-9b14-660d1dca406e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","timestamp":"2021. február. 06. 10:55","title":"Azt hazudta a rendőröknek, hogy a felesége öngyilkos lett, miközben ő ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","shortLead":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","id":"20210208_idojaras_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30e0bd-a62b-4410-b8bc-4e77f8cf96e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. február. 08. 05:29","title":"Esős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]