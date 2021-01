Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","shortLead":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","id":"20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef21dbfc-1ce4-45e6-8e38-bec8b9c59fe5","keywords":null,"link":"/sport/20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 19. 16:31","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most változtatnának ezen, méghozzá minőségibb műsorokkal, előfizetéses struktúrával.","shortLead":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most...","id":"20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83e9275-4732-4464-9588-801170b6b2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","timestamp":"2021. január. 19. 11:33","title":"Új fizetős szolgáltatást indíthat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11252d30-4b08-4083-a422-90434b947933","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál bozóttüzek, kötelező karanténidőszak, világszerte hiánycikké vált WC-papírok – ezek mind játszható pályák az alábbi kis böngészős programban, amelyet ön is kipróbálhat.","shortLead":"Ausztrál bozóttüzek, kötelező karanténidőszak, világszerte hiánycikké vált WC-papírok – ezek mind játszható pályák...","id":"20210119_jatek_2020_capitolium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11252d30-4b08-4083-a422-90434b947933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b94ad-dc66-4b80-abc5-d7ed735a7045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_jatek_2020_capitolium_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 08:03","title":"Játékot csináltak 2020 szörnyűségeiből – böngészőből indíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney, amelynek nemcsak főszereplője, hanem rendezője is.","shortLead":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney...","id":"202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45572754-7998-4e95-ba51-61162aa2de36","keywords":null,"link":"/360/202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","timestamp":"2021. január. 18. 15:00","title":"Van rosszabb a világjárványnál, legalábbis George Clooney legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és Nevada állam bizonyos területei felett emberi beavatkozás nélkül repüljön.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és...","id":"20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d74f8-55e8-41d4-a9fd-838a7c053c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","timestamp":"2021. január. 18. 16:03","title":"Repülési engedélyt kapott Amerikában egy önvezető drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 19. 09:30","title":"Részvénypiaci változások a feltörekvő régiókban: ki a legjobb válságkezelő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású modell, illetve hamarosan jönnek a teljesen elektromos változatok is. ","shortLead":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású...","id":"20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd3a80-872d-4690-b2dd-24ede44e3003","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 19. 11:37","title":"Minden második eladott BMW már SUV Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]