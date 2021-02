Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Snell György 71 évesen hunyt el.","shortLead":"Snell György 71 évesen hunyt el.","id":"20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53237ba4-d5bd-4130-80db-43843fada41d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","timestamp":"2021. február. 26. 10:59","title":"Meghalt koronavírusban a Szent István-bazilika plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","shortLead":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","id":"20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c093b-3d18-4f92-bc6f-54957e823455","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","timestamp":"2021. február. 26. 14:15","title":"Megkapták céges autóikat a Real Madrid játékosai, Benzema volt a legszerényebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy a jelenlegihez hasonló kihívásokkal szembesüljön egy újabb járvány esetén. A vakcinaútlevélről egyeztetnek tovább.","shortLead":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy...","id":"20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df2882-c628-4c73-b7a8-9b407aa1d214","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 25. 21:56","title":"Uniós csúcs: a helyzet súlyos, maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Foglalkoztatja a Magyar Olimpiai Bizottságot a 2032-es olimpiai pályázat, testület is létrejött a kérdés vizsgálatára. Úgy tűnik azonban, hogy Ausztrália előz.","shortLead":"Foglalkoztatja a Magyar Olimpiai Bizottságot a 2032-es olimpiai pályázat, testület is létrejött a kérdés vizsgálatára...","id":"20210226_2032_olimpia_brisbane_magyar_olimpiai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01056d04-2225-4f85-9933-1170d949322b","keywords":null,"link":"/sport/20210226_2032_olimpia_brisbane_magyar_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:43","title":"Meglepte a MOB-ot, hogy az ausztráloknak adnák a 2032-es olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","shortLead":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","id":"20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a911528-cf76-445c-999b-8971fc2b344d","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","timestamp":"2021. február. 25. 22:09","title":"Eddig több mint 130 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bcbbf3-b3bd-44b1-867c-c3433e5c8450","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Harminc legújabb kori japán film online, ingyenesen, eredeti nyelven, magyar és angol felirattal a JFF Plus Online Japán Filmfesztiválon.\r

","shortLead":"Harminc legújabb kori japán film online, ingyenesen, eredeti nyelven, magyar és angol felirattal a JFF Plus Online...","id":"202108_filmfesztival__fantazia_dolga_japan_filmhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8bcbbf3-b3bd-44b1-867c-c3433e5c8450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1c12f-1ffd-4b8c-8e0b-f5b48240d6c7","keywords":null,"link":"/360/202108_filmfesztival__fantazia_dolga_japan_filmhet","timestamp":"2021. február. 26. 12:00","title":"Most magyarul is megnézheti a kortárs japán filmművészet legjavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb52f7b4-7c1d-45af-9f76-09c171debbe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sorozat négy epizódjában Canterbury érsekét alakította.","shortLead":"A sorozat négy epizódjában Canterbury érsekét alakította.","id":"20210226_Meghalt_A_koronabol_is_ismert_szinesz_Ronald_Pickup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb52f7b4-7c1d-45af-9f76-09c171debbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d729e716-776b-4967-8034-c3fbc6614c29","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Meghalt_A_koronabol_is_ismert_szinesz_Ronald_Pickup","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Meghalt A koronából is ismert színész, Ronald Pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5523e255-8fb7-4b4e-ae8f-4a54d425abc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek közt most sem nehéz megosztani egy wifi-hálózat jelszavát, ám a következő rendszerverzióban egy még egyszerűbb megoldás is elérhető lesz.","shortLead":"Az androidos készülékek közt most sem nehéz megosztani egy wifi-hálózat jelszavát, ám a következő rendszerverzióban...","id":"20210226_android_12_wifi_jelszo_megosztasa_nearby_share","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5523e255-8fb7-4b4e-ae8f-4a54d425abc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a003cbe4-b07c-4158-8225-e5453f3c70a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_android_12_wifi_jelszo_megosztasa_nearby_share","timestamp":"2021. február. 26. 09:03","title":"Remek funkció jön az Androidba: wifis jelszavak pofonegyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]