[{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is tanácsos arcmaszkot viselni, ha másokkal is találkozunk, az összejöveteleket pedig – lehetőleg – kültéren tartsuk.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is...","id":"20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae8f0d-5ef1-4aea-beef-4845181f99a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","timestamp":"2020. december. 16. 15:03","title":"Karácsonyi összejövetelt tervez? Lenne itt néhány kérés a WHO-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is – hangsúlyozza a Vodafone, amely most arra szerződött le a Delta Csoporttal, hogy az új generációs mobilhálózatokra minél több hasznos szolgáltatás épüljön.","shortLead":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik...","id":"20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95969442-5299-4c88-bda5-2e1227fbd30c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","timestamp":"2020. december. 17. 11:33","title":"Vodafone: Átírja a magyarországi vállalatok jövőjét az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem járult hozzá.","shortLead":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem...","id":"20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305edc4-f4ee-4c9a-8182-d3bde4c630f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","timestamp":"2020. december. 17. 08:08","title":"Az egyházkerület vezetői életszerűnek tartják a Donáth László elleni vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774","c_author":"Mérő László","category":"360","description":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus szerzője, Mérő László, katonazenészhez hasonlítva a kormányfőt: katonának zenész, zenésznek katona.","shortLead":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus...","id":"202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9485f-0ad7-4835-874f-2a33c16ffe65","keywords":null,"link":"/360/202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","timestamp":"2020. december. 17. 11:00","title":"Mérő László: Mostanra lett elegünk az Orbán-féle katonásdiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég szóvivője viszont lapunknak cáfolta, hogy beavatkoztak volna. De vajon tényleg Zuckerbergék ármánykodásáról van szó, vagy netán arról, hogy a Fidesz – Donald Trump esetéből is okulva – egy Facebook-törvénnyel a háta mögött akar nekivágni a 2022-es választásnak?","shortLead":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég...","id":"20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66da0e9-cf6c-40be-800b-8156ba6daf9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","timestamp":"2020. december. 17. 06:30","title":"Varga Judit cenzúrát kiáltott, a Facebook cáfol – de vajon hihetünk-e a véletlenekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott interjúban Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. A szakértő szerint a modern megoldásokkal rengeteg értékes idő felszabadítható.","shortLead":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott...","id":"20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c29853f-88b6-4b5a-b39a-8079e64282f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","timestamp":"2020. december. 16. 18:03","title":"\"A járványnak köszönhetően valóságos forradalom indult el az orvoslásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak. Az NNK osztályvezetője szerint nem igaz, hogy feloldották volna a látogatási tilalmat, de az tény, hogy speciális szabályokkal készülnek.","shortLead":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak...","id":"20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e041f96-12e6-40b5-ab90-51cb9a84e3b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","timestamp":"2020. december. 16. 08:13","title":"Titokban feloldhatták a idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]