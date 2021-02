Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","shortLead":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","id":"20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b6999-4238-466b-adc7-72a8c30fbf6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","timestamp":"2021. február. 16. 09:35","title":"Egy hét alatt több mint nyolcszáz szabálytalan teherautóst és buszsofőrt kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk, hogy a járvány ne hatott volna a hitelezési folyamatokra. Az igénylők a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektettek a biztonságra, a negyedévek összehasonlításakor pedig borult az elmúlt évek mintázata. A Bank360.hu szakértői elemzésükben a lakáshitelek 2020-as eredményeit foglalták össze.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk...","id":"20210216_lakashitel_2020_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6621a-1c9a-4156-827d-aeaa5e665b0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakashitel_2020_bank360","timestamp":"2021. február. 16. 09:55","title":"Járvány ide vagy oda, a lakáshitelekből több fogyott, és még olcsóbbak is lettek 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a937ce-5a2a-448d-a4eb-9c67fae9f060","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Már januárban is üldöztek egy ragadozót, az egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta.","shortLead":"Már januárban is üldöztek egy ragadozót, az egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta.","id":"20210216_fekete_parduc_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11a937ce-5a2a-448d-a4eb-9c67fae9f060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b530704c-1070-4de3-b1a1-804ed3c2d727","keywords":null,"link":"/elet/20210216_fekete_parduc_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 16. 12:05","title":"Fekete párducot üldöznek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Akinek nincs fontos tennivalója, az elhagyhatja az országot.","shortLead":"Akinek nincs fontos tennivalója, az elhagyhatja az országot.","id":"20210217_mianmar_kovetseg_elhagyas_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7121a006-e6d3-4ec7-a261-43931ef784a1","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_mianmar_kovetseg_elhagyas_washington","timestamp":"2021. február. 17. 05:50","title":"Washington engedélyezte követsége egyes tagjainak és hozzátartozóiknak Mianmar elhagyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője szerint.","shortLead":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője...","id":"202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a71c7df-48c0-4350-a4ef-a1232145e006","keywords":null,"link":"/360/202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","timestamp":"2021. február. 16. 15:00","title":"Várdai István: Külön jeggyel utazik mellettem a Stradivari, de félek, hogy ott felejtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés bejelentése mellett azt is közölték, hogy újabb szerződést kötöttek már engedélyezett oltás szállítására.","shortLead":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés...","id":"20210217_Tovabbi_300_millio_oltast_rendelt_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1403ef1-bd4e-4352-9896-c20b9d789cf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210217_Tovabbi_300_millio_oltast_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. február. 17. 14:30","title":"További 300 millió adag oltóanyagot rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]