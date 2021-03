Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány...","id":"20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee2398-b253-4a95-8eb1-bdb648d5e2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","timestamp":"2021. március. 18. 14:44","title":"Könnyen lehet, hogy az idei nyári turisztikai szezon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","shortLead":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","id":"20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e2af9-c17e-47af-b804-af982987fa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","timestamp":"2021. március. 17. 19:56","title":"Hamis nukleáris riasztás jelent meg a lengyel atomügynökség oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó megkeresésünk nem ment át a rostán.","shortLead":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó...","id":"20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fbe82-7431-4600-bb4d-e3df21b348d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 18. 12:31","title":"Kikerülték a kérdést Gulyásék a NER-gép dubaji útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","shortLead":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","id":"20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8b627-53f5-4231-bc95-dd77e76822e7","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 17. 09:28","title":"Donald Trump hosszú hallgatás után megszólalt a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. ","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább kattintott. Nem kellett volna.","shortLead":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább...","id":"20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6caf05-9dfc-4010-b144-fe04e1bbe8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","timestamp":"2021. március. 17. 13:03","title":"173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]