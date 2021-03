Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ee2e84-a6a7-48e1-8417-9edfeb8d2c85","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj haza nyolcig, és magadra vess, ha megbüntetnek. Vélemény.

","shortLead":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj...","id":"20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf13a65-57aa-48b8-b0c7-308f833f90f3","keywords":null,"link":"/360/20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","timestamp":"2021. március. 24. 13:00","title":"Tóta W.: Kicsimmel Dubajokba’","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","shortLead":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","id":"20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d6bd16-6bec-4cbe-ae53-15fa5115b7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","timestamp":"2021. március. 24. 15:55","title":"Mégis összecsap egymással harmadszorra Holyfield és Tyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","shortLead":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","id":"20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73591a6-ac2f-4bb4-be7c-37256c57d025","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. március. 25. 09:25","title":"Közel 1000 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tranzakció lebonyolításához az állam megemelte a beruházó cég alaptőkéjét.","shortLead":"A tranzakció lebonyolításához az állam megemelte a beruházó cég alaptőkéjét.","id":"20210324_PAKS_II_jokora_tokeemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc68f59-3172-4770-9dfa-c81872dd06e8","keywords":null,"link":"/360/20210324_PAKS_II_jokora_tokeemeles","timestamp":"2021. március. 24. 12:00","title":"Újabb tízmillárdok mentek a Paks II.-re felvett orosz hitel törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e478169-a6c6-41af-881a-43ed58d7d1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","timestamp":"2021. március. 24. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Dubajozás a Covid-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai St. Louis-i Washington Orvostudományi Egyetem kutatói egereken próbálták ki, mi történik, ha az agydaganatot Zika-vírussal próbálják meg kezelni.","shortLead":"Az amerikai St. Louis-i Washington Orvostudományi Egyetem kutatói egereken próbálták ki, mi történik, ha...","id":"20210325_zikavirus_agydaganat_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538ee3d8-42ee-45fc-88c2-85302cbd6d66","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_zikavirus_agydaganat_kiserlet","timestamp":"2021. március. 25. 20:03","title":"Bevetették a Zika-vírust az agydaganat ellen, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett meghozni a világjárvány megfékezéséhez szükséges döntéseket. Bolsonaro korábban több intézkedést is támadott, érvénytelenítette a kötelező maszkviselésre vonatkozó rendeleteket is.","shortLead":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett...","id":"20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1f411e-7175-40ad-bd03-4842128a862b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","timestamp":"2021. március. 24. 05:58","title":"Tiltakozás fogadta Bolsonaro beszédét, amiben a járványellenes intézkedéseket védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]