[{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze a járványügyi korlátozások miatt büntették meg a volt EP-képviselőt.","shortLead":"Mindössze a járványügyi korlátozások miatt büntették meg a volt EP-képviselőt.","id":"20210329_brusszel_ugyeszseg_eljaras_szajer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0480c3bf-1eb2-407d-a1b4-66efbb4a442c","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_brusszel_ugyeszseg_eljaras_szajer","timestamp":"2021. március. 29. 18:17","title":"Brüsszeli ügyészség: megszüntették az eljárást Szájer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye. Az alkalmazással akár néhány percen belül rendelkezésre áll egy orvos, akinek a páciens egy videós hívás során beszámolhat a panaszairól.

