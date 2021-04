Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","shortLead":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","id":"20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112057a6-b9a6-484f-9355-702b040500d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 17:30","title":"A kulturális bizottság ellenzéki elnökét kihagyva kinevezték a szolnoki színház új igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","shortLead":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","id":"20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0e8e9-b450-4cdc-a4f3-5b3b75d82b75","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","timestamp":"2021. április. 02. 16:26","title":"Újra nagy felújítás jön a Budapest-Cegléd vasúton, átírják a menetrendet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","shortLead":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","id":"20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51cbc09-e0c4-4278-ad91-391d4bc8de64","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","timestamp":"2021. április. 02. 10:23","title":"Orbán szavai alapján húsvét után pár nappal nyithatnak a boltok és a szolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","shortLead":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","id":"20210403_szakrendelo_oltas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769e4915-c3d4-4ad7-ba7f-ae03a1f95d07","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szakrendelo_oltas_budapest","timestamp":"2021. április. 03. 10:01","title":"Már a szakrendelőkben is oltanak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]