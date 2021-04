Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437e8a5-baa7-4e01-a410-a2ec3c5e8224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek állítják, feletteseik nyomására vettek részt a tesztekben.","shortLead":"Egyesek állítják, feletteseik nyomására vettek részt a tesztekben.","id":"20210407_ema_szputnyik_v_teszt_katonak_kenyszer_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1437e8a5-baa7-4e01-a410-a2ec3c5e8224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326a454-017a-4c3d-a68b-690d02311605","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ema_szputnyik_v_teszt_katonak_kenyszer_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 18:22","title":"Vizsgálja az EMA, hogy tényleg önként vettek-e részt az orosz katonák a Szputnyik V tesztelésében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik „zászlóshajó” befektetőjeként jelenik meg Üzbegisztánban.\r

","shortLead":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik...","id":"20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940e2a0-24f4-46d9-ac3e-b84d47d6ce57","keywords":null,"link":"/360/20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:15","title":"Az OTP is Üzbegisztán felé kacsingat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","shortLead":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","id":"20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6340d8-9ccc-489b-af52-9279b0bda347","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","timestamp":"2021. április. 08. 21:27","title":"Felfüggesztik a kijárási tilalmat Romániában az ortodox húsvét napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","shortLead":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","id":"20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba967b6-07ee-424b-855a-ebc3e0e12779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","timestamp":"2021. április. 07. 09:53","title":"Mark Zuckerberg nem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit, más alkalmazást használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett véletlenül lépett a gázra.","shortLead":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett...","id":"20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5ec4d-9485-4976-9874-7d14145ee447","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","timestamp":"2021. április. 07. 19:58","title":"70 helyett közel 140-nel hajtott Tiger Woods, amikor balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]