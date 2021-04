Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig sajnos kísértetiesen hasonló az idei év forgatókönyve a tavalyiéhoz a \"fesztiválok vs. járványhelyzet\" tekintetében. A kisebb rendezvények szervezői még reménykednek abban, hogy megtarthatják az eseményeket, de már megtörtént az első halasztás is. A Kolorádó szervezői most úgy kalkulálnak, hogy június helyett augusztusban kedvezőbbek lesznek a viszonyok a koncertek lebonyolításához.","shortLead":"Eddig sajnos kísértetiesen hasonló az idei év forgatókönyve a tavalyiéhoz a \"fesztiválok vs. járványhelyzet\"...","id":"20210409_Eltoltak_a_Kolorado_fesztivalt_augusztusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c27c7a-4320-4b8c-817c-aee94082d900","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Eltoltak_a_Kolorado_fesztivalt_augusztusra","timestamp":"2021. április. 09. 12:55","title":"Eltolták a Kolorádó fesztivált augusztusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb05c23-0b5e-43dc-b6b1-5af7f5a28dc5","c_author":"Pálinkás József","category":"360","description":"Olyan országot kell teremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, ahol stabil és kiszámítható az egészségügyi rendszer, ahol helyreáll a jogállam, ahol a társadalom egymás bizalmára és tiszteletére alapszik. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója.","shortLead":"Olyan országot kell teremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, ahol stabil és kiszámítható az egészségügyi...","id":"20210407_Palinkas_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cb05c23-0b5e-43dc-b6b1-5af7f5a28dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50d012c-757e-4277-b0a1-f1b3d84f649c","keywords":null,"link":"/360/20210407_Palinkas_Jozsef","timestamp":"2021. április. 09. 11:00","title":"Pálinkás József: Csak megegyezéses, őszinte politizálással érhető el változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 év alattiak között a legnépszerűbb párt a Fidesz, de többen vannak, akik leváltanák, és a bizonytalanok aránya is magas.","shortLead":"A 30 év alattiak között a legnépszerűbb párt a Fidesz, de többen vannak, akik leváltanák, és a bizonytalanok aránya is...","id":"20210408_partok_fiatalok_republikon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ebb10-7085-41fe-a995-dd105dda10c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_partok_fiatalok_republikon","timestamp":"2021. április. 08. 19:58","title":"Republikon: Sok fiatal szereti a Fideszt, de még több akarja leváltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg, az érettségi pedig írásbeli lesz. Ha lesz elég oltott, akkor nem kizárt, hogy a védettségi igazolvánnyal moziba, étterembe is lehet menni. Orbán Viktor az elbocsátott Petry Zsolt kapusedzőről is elmondta a véleményét a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg...","id":"20210409_orban_radiointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99259c3a-2b57-4e25-a4de-5efbfca4c823","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orban_radiointerju","timestamp":"2021. április. 09. 07:47","title":"Orbán: Június elejére hétmillió magyar megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és mikor kerül sor az idei Build rendezvényre.","shortLead":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és...","id":"20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08256038-7286-400d-88a1-78a1cbcc19e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","timestamp":"2021. április. 08. 10:03","title":"Megvan, mikor lesz a Microsoft nagy bejelentéssorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9145bbc8-1337-4eaa-af1c-27ad8492047d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint négymillióan regisztráltak oltásra – derült még ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.","shortLead":"Már több mint négymillióan regisztráltak oltásra – derült még ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.","id":"20210409_koronavirus_operativ_torzs_tajekozatoja_galgoczi_agnes_oltasok_regiszraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9145bbc8-1337-4eaa-af1c-27ad8492047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f500521b-1b7b-43a0-991c-4fa5fc60f0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_operativ_torzs_tajekozatoja_galgoczi_agnes_oltasok_regiszraltak","timestamp":"2021. április. 09. 13:03","title":"Jövő héttől hatféle koronavírus elleni vakcina lesz elérhető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]