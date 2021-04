Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","shortLead":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","id":"20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4097c5-10e9-4144-a334-7f9b346ca23c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","timestamp":"2021. április. 13. 05:45","title":"Diósjenőn még rágcsálóügyi főmunkatárs is dolgozik: a Márton nevű mentett macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6630d90b-1a83-4856-855f-8293eb7136d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. ","shortLead":"Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. ","id":"20210413_Elado_a_vilag_leggyorsabb_szedanja_egy_mara_12_eves_Mercedes_ami_370_kmhval_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6630d90b-1a83-4856-855f-8293eb7136d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5743f50-896c-45e1-a91c-022c0b426975","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Elado_a_vilag_leggyorsabb_szedanja_egy_mara_12_eves_Mercedes_ami_370_kmhval_megy","timestamp":"2021. április. 14. 04:25","title":"Eladó a világ leggyorsabb szedánja, egy mára 12 éves Mercedes, ami 370 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg.","shortLead":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","shortLead":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","id":"20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f096bfe-28cb-4889-be75-b0dae5ec5e5d","keywords":null,"link":"/sport/20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","timestamp":"2021. április. 13. 19:29","title":"Foci-Eb: Olaszország negyedházat mert bevállalni a római Olimpiai Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","id":"20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6ecb7e-cab9-4b32-a931-a87bf2e303ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","timestamp":"2021. április. 13. 15:03","title":"Már készül az új Apple TV, ez valami nagyon új lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott tokiói olimpia. A helyiek a negyedik hullámtól tartanak, miközben a szervezők még mindig azt tervezgetik, hogyan lehet hatékonyan felügyelni és biztonságban mozgatni, ellátni az eseményre érkezőket, esetleg kezelni, ha valahol járványgóc alakul ki.","shortLead":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott...","id":"20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f822a1b0-ea96-40a6-9656-553587124711","keywords":null,"link":"/sport/20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","timestamp":"2021. április. 14. 06:30","title":"Száz nappal a tokiói olimpia előtt sem tudni biztosan, a járvány hogy alakítja át a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor felújításának központi helyén. A projekt ezért két hetet csúszik.","shortLead":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor...","id":"20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a64121-bc7f-4e74-b038-112227981c84","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","timestamp":"2021. április. 13. 10:21","title":"Járványügyi zárlat alá vették a Mészáros gyerekek zánkai konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]