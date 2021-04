Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","shortLead":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","id":"20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae17a27-ef38-4919-ae09-16f9a31035c1","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","timestamp":"2021. április. 18. 21:00","title":"Megfenyegette az UEFA az új ligát támogató elitklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","shortLead":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","id":"20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1cf7f-ad0a-4031-be96-5566ab0f779e","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","timestamp":"2021. április. 18. 16:54","title":"Jövő hét végére nagy forgalmat várnak a teraszokon a vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventust, a Manchester Unitedet, a Liverpoolt és a Real Madridot magában foglaló csoport szakadár ligát tervez, amely teljesen felborítja a sportágat.","shortLead":"A Juventust, a Manchester Unitedet, a Liverpoolt és a Real Madridot magában foglaló csoport szakadár ligát tervez...","id":"20210418_Uj_ligat_alakitananak_a_legjobb_europai_futballcsapatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c455e-ba15-4f13-bdfb-ee0e4b074fbd","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_ligat_alakitananak_a_legjobb_europai_futballcsapatok","timestamp":"2021. április. 18. 18:02","title":"Új ligát alakítanának a legjobb európai futballcsapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki politikusnál. ","shortLead":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki...","id":"20210419_navalnij_rabkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135dae73-cb84-4f9e-b215-63b82515c8bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_navalnij_rabkorhaz","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Rabkórházba szállítják át Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","id":"20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119712a9-b3be-484c-a492-4779c634db92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","timestamp":"2021. április. 19. 05:05","title":"Meghalt két ember egy valószínűleg önvezető Teslában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","shortLead":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","id":"20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3500eb-e4b0-4166-851c-6eb556b0878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","timestamp":"2021. április. 20. 11:33","title":"Megkapta az engedélyt az utóbbi idők legérdekesebb telefonja – csak már nincs, aki legyártsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez, a Windows-gyártó döntött úgy, hogy új, biztonságos megoldást ad a szülők kezébe.","shortLead":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez...","id":"20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcef9c-45c9-4065-b4ae-3f3fdcc75a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","timestamp":"2021. április. 20. 14:03","title":"Gyerekverziója is van már a Microsoft böngészőjének, még telepíteni sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]