[{"available":true,"c_guid":"5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják rendezni júliusban.","shortLead":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják...","id":"20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10c85f-ab6f-4ee9-90ff-5b11fb3abe06","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","timestamp":"2021. április. 19. 15:58","title":"Ez lehet a következő nagy filmes szenzáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos vizsgálatra készülnek. 