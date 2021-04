Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen kihívások elé állítja a családot egy beszédfejlődési zavarral küzdő gyerek.



","shortLead":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen...","id":"20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883ef96-6312-4fa5-9803-c499b182d19b","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","timestamp":"2021. április. 19. 10:52","title":"Akár havi több mint százezer forintot is elköltenek a családok a gyerek fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozók között van Honecz Ágnes elnök is.","shortLead":"A távozók között van Honecz Ágnes elnök is.","id":"20210419_egyenlo_banasmod_hatosag_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f608e05c-082c-4058-804e-f25c7375c97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_egyenlo_banasmod_hatosag_felmondas","timestamp":"2021. április. 19. 08:58","title":"Hatan távoztak az ombudsmani hivatalba olvasztott Egyenlő Bánásmód Hatóságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","id":"20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06288ad0-46db-4f3c-ad81-e0b11cd9d0c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","timestamp":"2021. április. 20. 11:27","title":"Sérült gyereket hátrahagyva menekültek a rendőrök elől a balesetező fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter az EU-t lázban tartó cseh-orosz kémbotrányt \"jól ismert hétvégi eseményként\" írta körül, az ukrán határ melletti orosz csapatösszevonásokról pedig egy szót sem ejtett, de a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartására szólította fel Ukrajnát.","shortLead":"A magyar külügyminiszter az EU-t lázban tartó cseh-orosz kémbotrányt \"jól ismert hétvégi eseményként\" írta körül...","id":"20210419_Az_ukranok_es_a_csehek_az_oroszok_a_magyarok_az_ukranok_miatt_aggodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a95861-84ac-4e61-91e4-16a6493729c9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210419_Az_ukranok_es_a_csehek_az_oroszok_a_magyarok_az_ukranok_miatt_aggodnak","timestamp":"2021. április. 19. 17:50","title":"Az ukránok és a csehek az oroszok, a magyarok az ukránok miatt aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","shortLead":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","id":"20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48341155-9910-44bc-a3a3-b4b1f19d6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","shortLead":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","id":"20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04d7a1-f1bb-406c-8150-52c92f48264e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 19. 10:33","title":"861 ezer tonna fémet spórolt az Apple azzal, hogy kihagyta a töltőt az iPhone-ok dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]