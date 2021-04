Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan zajlanak, az ügyészségnél pedig nem az eljárások minőségével van baj, hanem azok elmaradásával.","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan...","id":"20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9b25-3cfc-4304-8d03-276181c6e050","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","timestamp":"2021. április. 23. 18:37","title":"Transparency: Nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére a kormány Helyreállítási Terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az Osztrák Állami Díj az Európai Irodalomért elismerést.","shortLead":"Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az Osztrák Állami Díj az Európai Irodalomért elismerést.","id":"20210422_Osztrak_allami_dijat_kap_Krasznahorkai_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01416c5-4d95-425b-9a69-710334434e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210422_Osztrak_allami_dijat_kap_Krasznahorkai_Laszlo","timestamp":"2021. április. 22. 13:47","title":"Osztrák állami díjat kap Krasznahorkai László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","shortLead":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","id":"20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af644ddc-85d3-41ef-907d-1e2dd4e120a1","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","timestamp":"2021. április. 23. 11:21","title":"Meghalt a Bay City Rollers egykori frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel később sokan azt hozzák fel, milyen rosszul öregedtek egyes poénjai, de arról ma kevesebb szó esik, milyen bevállalósan kezdődött el annak idején az egész.","shortLead":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel...","id":"20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbabb87-b9cd-4ee0-9e1b-5ad6ac5d44dd","keywords":null,"link":"/elet/20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","timestamp":"2021. április. 22. 20:00","title":"A Jóbarátoknak már az első két része olyat dobott, amit addig szinte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","shortLead":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","id":"20210422_teknosbeka_baleset_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66456b66-635e-479b-a401-dd2280c702f0","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknosbeka_baleset_florida","timestamp":"2021. április. 22. 20:42","title":"Teknősbéka talált fejen egy idős nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]