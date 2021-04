Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja az immunválaszt.","shortLead":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja...","id":"20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b097af4-756b-466d-9798-1ad5b628cb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","timestamp":"2021. április. 26. 15:15","title":"A Szputnyik V fejlesztői szerint jobb lehet, ha később adják be a második oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","shortLead":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","id":"20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32649850-9a5e-482c-8b20-790b86cb4c9b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","timestamp":"2021. április. 26. 17:45","title":"Az Országgyűlés alelnöke azzal intette helyre Kunhalmi Ágnest, hogy a kiabálás árnyalja a szépségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak tart a járványügyi központ.","shortLead":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak...","id":"20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1340ba-9204-4085-8b75-ae4ad20c4e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","timestamp":"2021. április. 25. 20:05","title":"Egyre több amerikai hagyja ki a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","shortLead":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","id":"20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ec46e-dc86-49f4-840d-f4d86880b3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","timestamp":"2021. április. 26. 18:23","title":"Előjegyzés nélkül adják a Pfizer vakcináját egy kolozsvári autós oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha szakítunk a lineáris gazdálkodással, és áttérünk a körforgásosra. Azaz ha úgy tekintünk a hulladékra, mint a termelés újabb ciklusának beindításához szükséges alapanyagra.","shortLead":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha...","id":"202116_a_korforgas_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324452c-89cc-4e86-a71a-8e10681c3e5b","keywords":null,"link":"/360/202116_a_korforgas_fele","timestamp":"2021. április. 26. 17:00","title":"Hatalmas üzlet lenne, ha elfelejtenénk a „szemét” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.","shortLead":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad...","id":"20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee520e-7488-4a34-9f9a-9e56b98d2f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 25. 20:51","title":"Tömegek buliztak tegnap a vendéglátóhelyeken és az utcákon, sokan maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]