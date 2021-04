Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől.","shortLead":"Csütörtöktől.","id":"20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1feb6e2-54d1-4385-87e5-0d3a8a3eefb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","timestamp":"2021. április. 28. 10:09","title":"Kásler bejelentette, újraindulnak az onkológiai népegészségügyi szűrővizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","shortLead":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","id":"20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a534cef3-b0bd-44c2-a19c-df5f83493220","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:01","title":"Megvertek egy iskolást, mert rászólt egy autósra, hogy ne dudáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40c848a-eb93-4fac-a164-1bacd1819429","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy hete még úgy volt, hogy Magyarország közel 5800 milliárd forintot igényel az uniós helyreállítási alapból, aztán Orbán Viktor elment Brüsszelbe és ezt a pénzt lealkudta 2500 milliárdra. A terveket három nap múlva kell beadni, miután az előzőt a miniszterelnök kidobta a kukába – persze az is lehet, hogy valójában eddig sem számoltak a hitellel. A lealkudás fő oka az lehet: a kormány nem tud, és ezért nem is akar megfelelni a bizottsági elvárásoknak, ezért inkább lemond a pénzről.","shortLead":"Egy hete még úgy volt, hogy Magyarország közel 5800 milliárd forintot igényel az uniós helyreállítási alapból, aztán...","id":"20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40c848a-eb93-4fac-a164-1bacd1819429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3b9b9-8938-41e4-a4fc-e3647e53d530","keywords":null,"link":"/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag","timestamp":"2021. április. 28. 06:30","title":"Az ablakon bedobott pénz: miért nem kell az uniós források több mint fele a kormánynak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont igen, hogy eszközt nem ad hozzá. Így a vendég belátására bízzák, megmutatja-e az igazolványt vagy sem. Több tízezer dolgozó hiányzik az ágazatból, ez is nehezíti az újranyitást. ","shortLead":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont...","id":"20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d88f3-dcd8-4421-b171-2a7ca26d70b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","timestamp":"2021. április. 28. 20:00","title":"\"Necces lesz\" - visszaszámolnak az újranyitásig a szállásadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","shortLead":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","id":"20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3337cce5-91c6-439a-97c1-af57f3060e93","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","timestamp":"2021. április. 28. 15:42","title":"Előkerültek Pilinszky utolsó kézzel írt jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben viszont inkább nem tanácsos fogyasztani.","shortLead":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben...","id":"20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ef6ca3-1fcd-40cd-acfa-e6d31ad28ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:03","title":"Lehet inni az oltás után vagy sem? Megjött végre a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","shortLead":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","id":"20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db9e9b2-1b87-44cd-927a-f9ba18b6f06c","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","timestamp":"2021. április. 27. 06:52","title":"Szeles, felhős időt hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]