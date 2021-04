Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha megszavazzák, a Samsungnak is változtatnia kell.","shortLead":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha...","id":"20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe85720-024d-43a4-8cc0-bf7e7b9a9e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","timestamp":"2021. április. 28. 09:53","title":"Kettő helyett három év: változhat az iPhone-okra vonatkozó jótállás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd valószínűleg az év végén újra. Aki a mediánnyugdíjat kapja, annak havonta kevesebb, mint 800 forinttal nőhet a nyugdíja.","shortLead":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd...","id":"20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b305d-5bcb-4bad-8ade-9b1db970e3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","timestamp":"2021. április. 27. 11:47","title":"Kiegészítő nyugdíjemelést ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","shortLead":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1cfb23-d5e9-4d38-91ec-13d6c8baa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","timestamp":"2021. április. 26. 21:45","title":"Augusztus óta először nem volt halálos áldozata a járványnak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig...","id":"20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fdee-d686-4076-b167-c254dd7af379","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 28. 10:02","title":"Szlávik: Még egy-két, de akár hárommillió beoltottra van szükség, hogy a járványveszély komolyan csökkenjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be az intézménybe.","shortLead":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be...","id":"20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56f50e-1e23-4316-a6ce-2130b9994473","keywords":null,"link":"/elet/20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","timestamp":"2021. április. 28. 07:19","title":"Egy amerikai iskola kitiltotta a beoltott tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","shortLead":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","id":"20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501e598b-daa5-449c-89f0-4fddc975f767","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 27. 06:41","title":"Jól mutat a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","shortLead":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","id":"20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a70260-a095-4073-be15-a1d7c8f8f640","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 27. 11:14","title":"Orbán megakadályozta a V4-ek keményebb kiállását Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]