[{"available":true,"c_guid":"1085dbfc-1a29-4622-9d98-516b52d509d6","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"Egy évvel járunk a 2022-es parlamenti választás előtt. Az ország az elmúlt évtizedek legsötétebb óráit éli – naponta százak halnak meg, családok tízezrei mennek tönkre, egész iparágak kerülnek a tönk szélére. Közben a Orbán-kormány gyilkos alkalmatlansága példátlan személyes vagyoni felhalmozással párosul. De hosszú idő után először Orbán verhető – erről szól az előttünk álló egy év. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel járunk a 2022-es parlamenti választás előtt. Az ország az elmúlt évtizedek legsötétebb óráit éli – naponta...","id":"20210413_Dorosz_David_Orban_Mohacsot_hozott__kozosen_valtozast_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1085dbfc-1a29-4622-9d98-516b52d509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e86334-3e49-4974-abdd-b3fbfe9d7668","keywords":null,"link":"/360/20210413_Dorosz_David_Orban_Mohacsot_hozott__kozosen_valtozast_fogunk","timestamp":"2021. április. 13. 14:00","title":"Dorosz Dávid: Orbán Mohácsot hozott – közösen változást fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","shortLead":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","id":"20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa6707-f157-4701-a567-194b4da677e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"A Jobbik LMP-s politikust támogat a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43fd286-b028-40a1-9a6d-b4b16d22ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem bántotta a járőröket, csak üvöltözött velük, magában viszont kárt tett.","shortLead":"A férfi nem bántotta a járőröket, csak üvöltözött velük, magában viszont kárt tett.","id":"20210413_Kes_rendorok_mellbe_szurta_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43fd286-b028-40a1-9a6d-b4b16d22ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930f0966-647f-4f6e-84da-99b3c60935af","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Kes_rendorok_mellbe_szurta_Budapest","timestamp":"2021. április. 13. 18:20","title":"Kést rántott a rendőrökre, majd mellbe szúrta magát egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589cfa74-1521-494a-a5cb-4343a2af9484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok jövő héten nyithatnak, ha megvan a 3,5 millió beoltott.","shortLead":"A teraszok jövő héten nyithatnak, ha megvan a 3,5 millió beoltott.","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelentes_iskola_nyitas_oltas_intezkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589cfa74-1521-494a-a5cb-4343a2af9484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b51867e-0c92-4018-92d0-5d6d177f67df","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelentes_iskola_nyitas_oltas_intezkedes","timestamp":"2021. április. 14. 16:02","title":"Orbán Viktor: Hétfőn az óvodások és az alsósok kezdenek, a felsősök csak május 10-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is visszaérkezett, ami rögtön beindított a találgatásokat.","shortLead":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is...","id":"20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf47c3-6c98-4705-88ca-2c3713b88589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","timestamp":"2021. április. 13. 08:03","title":"Mintha szivárvány lett volna a Marson, de az lehetetlen – a NASA elmagyarázza, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti rendben működő óvodákban.","shortLead":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti...","id":"20210414_PSZ_Orban_reszsiker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0384d078-1eca-4535-8214-fdea06094d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PSZ_Orban_reszsiker","timestamp":"2021. április. 14. 19:58","title":"PSZ: Azt a két korosztályt küldik be az intézményekbe, akiknél a legnehezebb megvalósítani a távolságtartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]