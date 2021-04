Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","shortLead":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","id":"20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd0a9d2-ded4-4d14-8bb0-eeb779b8d74f","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","timestamp":"2021. április. 30. 09:27","title":"Hat ember ellen emeltek vádat választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50–60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.","shortLead":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati...","id":"20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70101307-0b82-40ec-a97a-288d5a15405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2021. április. 29. 14:00","title":"Az első igazi PlayStation 5-ös játékban tulajdonképpen nincs töltőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok veszik át jóformán az összes állami feladatot – hatalmas vagyonnal kistafírozva. Így értékeli az Országgyűlés idevágó döntését a Deutsche Welle.","shortLead":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok...","id":"20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fe56a-962f-45e2-a33e-975581d9c359","keywords":null,"link":"/360/20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","timestamp":"2021. április. 29. 07:29","title":"Deutsche Welle: Orbán párhuzamos államot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","shortLead":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","id":"20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad15f8c-8f69-4eb6-accb-75b4e0c461fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","timestamp":"2021. április. 30. 16:23","title":"Egy holland pár költözött Európa első 3D-nyomtatóval készült otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének az adatok feletti kontroll jelenti a legnagyobb IT-biztonsági kihívást. A titkosított, felhőalapú fájlmegosztó és kollaborációs szolgáltatást kínáló magyar cég erre az igényre válaszolva új terméket indít: azt ígéri, hogy a Tresorit Content Shield segítségével a nagyvállalatok biztonságosan és könnyen oszthatnak meg dokumentumokat külső felekkel, partnerekkel, ügyfelekkel.","shortLead":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének...","id":"20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f2681c-31ef-49bb-a37a-9df350f4951b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","timestamp":"2021. április. 30. 14:03","title":"750 nagyvállalatot kérdeztek meg: a cégek nagy része összevissza küldözgeti ügyfeleinek az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","shortLead":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","id":"20210429_demeter_marta_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc426b-0ddc-4986-bf89-395734c8d677","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_demeter_marta_jobbik","timestamp":"2021. április. 29. 11:48","title":"A Jobbik is beállt Demeter Márta mögé Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]