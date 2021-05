Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányfő eredeti gondolkodó, ha azt kell kitalálni, miként vezesse vissza Magyarországot a tekintélyuralomba, de úgy, hogy közben azért fennmaradjon a demokratikus látszat. Ennek része, hogy olyan alapítványokba visz ki 11 egyetemet, amelyet alighanem a szövetségesei vezetnek majd. A Fidesz már uralma alá vonta a választási rendszert, a sajtót, a bíróságokat és a gazdaság jó részét, most még tovább megy – írja vezércikkében az Economist.","shortLead":"A magyar kormányfő eredeti gondolkodó, ha azt kell kitalálni, miként vezesse vissza Magyarországot a tekintélyuralomba...","id":"20210501_Economist_Orban_egyetemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69962448-8f5e-4a19-b86f-6594b7765a33","keywords":null,"link":"/360/20210501_Economist_Orban_egyetemek","timestamp":"2021. május. 01. 09:15","title":"Economist: Orbán egyetemi térfoglalása ragadós lehet Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most Dél-Koreában – tudósít a BBC a helyszínről.\r

","shortLead":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most...","id":"20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac02e35c-b7d6-42f0-b648-a298b5796d29","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","timestamp":"2021. április. 29. 19:01","title":"Tízmilliárd dolláros örökösödési adót kell fizetnie a Samsung vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","shortLead":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","id":"20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a20cc-6ca9-4b7c-b8f8-3c5e9416750d","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 08:05","title":"Kijött a közlönyben: karanténkötelezettség nélkül térhetnek haza a védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","shortLead":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","id":"20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06007897-e3c9-4179-9328-e8bc99863829","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","timestamp":"2021. április. 30. 06:41","title":"Szuperritka, méregdrága Ferrarit szervizeltek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter távolságot, és a maszkot is viselni kell. ","shortLead":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter...","id":"20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7744de5-f1d5-4550-9a9e-0dea92d2f1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:13","title":"Figyelmeztette a MOK győri szervezete a sorban állókat: Tartsák be a szabályokat, lehetnek fertőzöttek is köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6e3e72-4889-4237-a409-b31d0c958f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit startup által fejlesztett hiperautó garantáltan nem jön majd szembe minden utcasarkon.","shortLead":"A brit startup által fejlesztett hiperautó garantáltan nem jön majd szembe minden utcasarkon.","id":"20210430_villanyauto_hidrogenauto_viritech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6e3e72-4889-4237-a409-b31d0c958f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7328ab1-c065-4fcc-959f-7dfb16cc5f9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_villanyauto_hidrogenauto_viritech","timestamp":"2021. április. 30. 09:21","title":"A leggyorsabb villanyautókat veszi célkeresztbe ez az új hidrogénautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]