[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést. A konkrét intézkedést nem részletezték.","shortLead":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést...","id":"20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d0e8f-4594-4275-a9c3-341b7afc84cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","timestamp":"2021. május. 05. 12:17","title":"Az SZTE \"az egyetem az értékrendjével összhangban hozott munkáltatói döntést\" a bepanaszolt professzorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azok is, akik már kaptak oltást.","shortLead":"Azok is, akik már kaptak oltást.","id":"20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4166a-1490-43bd-9986-a86e00070678","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","timestamp":"2021. május. 05. 11:04","title":"9 ezer forintnyi dinárt kap Szerbiában, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","shortLead":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","id":"20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152f202-86d6-4ed7-903c-34740c21241f","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","timestamp":"2021. május. 04. 19:15","title":"Elhunyt Gergely András, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","shortLead":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","id":"20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2099ed6c-5253-4ced-b4f0-167483cff135","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","timestamp":"2021. május. 04. 13:10","title":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb fejezeteként érkezett meg, politikai áthallásokkal, 2021-be.\r

","shortLead":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb...","id":"20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533f3b5-1e9f-4ad7-b33b-b0e6aa764302","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","timestamp":"2021. május. 04. 14:01","title":"Minden más lesz – Ági és Fiúk-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap kisüt, de a hőmérséklet nem lesz túl magas. ","shortLead":"A nap kisüt, de a hőmérséklet nem lesz túl magas. ","id":"20210506_idojaras_jelentes_meteorologia_elorejelzes_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1361f35-4ca5-46fa-827e-72d05606a638","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_idojaras_jelentes_meteorologia_elorejelzes_napos_ido","timestamp":"2021. május. 06. 05:25","title":"Nyugodtabb idő várható a tegnapinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti...","id":"20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f64e2-9708-4666-a5f7-0d5455d190eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","timestamp":"2021. május. 05. 10:35","title":"Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]