Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","shortLead":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","id":"20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74b027-4a3f-4648-80ad-36899e58703c","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","timestamp":"2021. május. 09. 10:25","title":"Elfogták a rendőrök az indiaiakra támadó utolsó bácsalmási férfit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit is kezelésbe veszi. ","shortLead":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit...","id":"20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9d318-e30c-40f3-b013-8f0f0e71c830","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","timestamp":"2021. május. 08. 14:20","title":"Ferenc pápa jótékonysági koncerten bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","shortLead":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","id":"20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0720-04b4-4514-86cc-b7a6903bcbf5","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","timestamp":"2021. május. 08. 15:23","title":"Több milliárd forintért kelhet el egy Leonardo da Vinci-rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára...","id":"20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7a95ef-f640-4a4d-8c52-c8fa7a94527c","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","timestamp":"2021. május. 09. 15:01","title":"Meghan Markle ismét egy kertből szólt a nyilvánossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","shortLead":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","id":"20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bad0f5-1df1-4a36-87ec-6d1ec929b9a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","timestamp":"2021. május. 08. 10:04","title":"Miközben az újságírók cikken dolgoztak, Donald Trump kémkedett utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","shortLead":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","id":"20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713876c-1c77-45a3-97c6-308665412b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","timestamp":"2021. május. 08. 09:08","title":"Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot arról, mi minden jut eszükbe 2020 karanténba szorult világáról.\r

","shortLead":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot...","id":"202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baec04cb-9927-4240-916f-2602f270b7fa","keywords":null,"link":"/360/202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","timestamp":"2021. május. 09. 13:30","title":"Dekameron projekt: a járvány a koronavírus és egy földönkívüli szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]