[{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","shortLead":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","id":"20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136a46c7-2089-45ce-a76f-08edc0244632","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","timestamp":"2021. május. 13. 06:04","title":"Már 1500 rakétát lőhettek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb PlayStation.","shortLead":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb...","id":"20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd13418-dac0-4a7a-8bce-9f6690901f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","timestamp":"2021. május. 12. 16:03","title":"Még hosszú ideig hiánycikk lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","shortLead":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","id":"20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee52c8-4992-4865-8975-56f05f754a84","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. május. 13. 14:01","title":"88 százalékkal több volt a kapcsolati erőszak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná, így az M2-es processzorral szerelt eszköz már másként nézhet ki, mint a jelenlegi modellek.","shortLead":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná...","id":"20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74111026-6f29-4677-aa24-bbc20de770d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","timestamp":"2021. május. 12. 09:33","title":"Újfajta MacBook Airen dolgozhat az Apple, olyan lenne, mint a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f986d40-1b45-4d4b-b205-57589553260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1981. május 13-án a vatikáni Szent Péter téren a kurd Mehmet Ali Agca fegyverrel sebesítette meg a pápát. II. János Pál rengeteg vért vesztett, de túlélte a merényletet. ","shortLead":"1981. május 13-án a vatikáni Szent Péter téren a kurd Mehmet Ali Agca fegyverrel sebesítette meg a pápát. II. János Pál...","id":"20210513_Negyven_eve_lottek_ra_a_papara_a_papa_megbocsatott_a_merenylonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f986d40-1b45-4d4b-b205-57589553260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4596effd-d6b8-4fb3-bfef-c0b48555c764","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Negyven_eve_lottek_ra_a_papara_a_papa_megbocsatott_a_merenylonek","timestamp":"2021. május. 13. 17:01","title":"Negyven éve lőttek rá a pápára, II János Pál megbocsátott a merénylőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi leszünk a marketingigazgató, a közösségimédia-menedzser, a könyvelő és az adótanácsadó, sőt sokszor az is, aki megveszi a nyomtatóba a tintapatront. Nehéz ezt a sok feladatot egy személyben elvégezni – és még nehezebb mindet jól is csinálni.","shortLead":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi...","id":"20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9829ba22-406b-4e31-8722-02345245e513","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","timestamp":"2021. május. 11. 19:15","title":"Hogyan legyünk a magunk vezérigazgatói szabadúszóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]