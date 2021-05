Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","shortLead":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc822695-76ca-4ff2-b620-16abda8897ca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. május. 12. 10:00","title":"Az Európai Bizottság megkapta a magyar helyreállítási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató éttermek kapnak állami támogatást a dolgozóik után, náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett egyben tartani a csapatot, és folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és visszavárják őket. A budapesti Nem Adom Fel kávézó dolgozóival, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket...","id":"20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7ff35-f491-4e6e-bd4e-4806cdd9d159","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","timestamp":"2021. május. 12. 20:00","title":"„Volt, aki dupla adag ételt rendelt, kérte, az egyiket adjuk egy rászorulónak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz...","id":"20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4045a-ea2d-413f-ab71-4e8c329a2b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2021. május. 11. 12:58","title":"Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","shortLead":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","id":"20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0ced7f-280f-4ae2-9e66-ad87f51a23c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","timestamp":"2021. május. 12. 21:52","title":"Izlandon fog találkozni az amerikai és az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcvanas években voltak együtt egy ideig, a készülő könyvében akart írni a kapcsolatukról a színésznő.","shortLead":"A nyolcvanas években voltak együtt egy ideig, a készülő könyvében akart írni a kapcsolatukról a színésznő.","id":"20210512_A_halala_elott_nehany_hettel_beszelt_a_kapcsolatarol_Harvey_Weinsteinnel_Tawny_Kitaen_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd10ff33-916a-42e5-8d4b-54f9897aa61b","keywords":null,"link":"/elet/20210512_A_halala_elott_nehany_hettel_beszelt_a_kapcsolatarol_Harvey_Weinsteinnel_Tawny_Kitaen_szineszno","timestamp":"2021. május. 12. 15:40","title":"A halála előtt néhány héttel beszélt a kapcsolatáról Harvey Weinsteinnel Tawny Kitaen színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","id":"20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbe25b-53a6-47ab-b671-e0068fb9cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","timestamp":"2021. május. 12. 07:25","title":"Halálra gázoltak egy idős férfit, aki éjszaka az M7-esen gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","shortLead":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","id":"20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce6b35e-7462-4cd6-8bad-ac4320bbd852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","timestamp":"2021. május. 11. 09:30","title":"Nem lassul az infláció, 5,1 százalékkal nőttek az árak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]