[{"available":true,"c_guid":"06d5904b-9a50-4ab5-9ca7-fe28f942a994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"900 méteres mélységben vadászhatott az a különös kinézetű, éles fogazatú hal, amelynek a tetemére egy kaliforniai homokos parton bukkantak rá. ","shortLead":"900 méteres mélységben vadászhatott az a különös kinézetű, éles fogazatú hal, amelynek a tetemére egy kaliforniai...","id":"20210512_Ritkan_latott_melytengeri_elolenyt_mosott_partra_a_viz_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d5904b-9a50-4ab5-9ca7-fe28f942a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ffc85d-4a44-4ec3-a246-f0ebf404434a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Ritkan_latott_melytengeri_elolenyt_mosott_partra_a_viz_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 12. 10:17","title":"Ritkán látott, különös módon szaporodó mélytengeri élőlényt mosott partra a víz Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol az olimpiai sportággá vált sportmászást világszínvonalon űzhetik. Közel 20 éve nem használt, eddig az ürességtől kongó magtárépületeket hasznosítottak újra. ","shortLead":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol...","id":"20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0874fc9-b55d-48c1-ab71-928c04a6206a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Óriási mászóközpont nyílt két elhagyatott magtárépületben Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás az előválasztáson. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás...","id":"20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a40d56-1b16-4f8e-99f5-154c4d09593a","keywords":null,"link":"/360/20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","timestamp":"2021. május. 13. 07:52","title":"Radar360: Karácsony egy négyzetcentimétert sem enged, hasad a mag Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","shortLead":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","id":"20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0bf540-0b3d-4d6b-8a86-d705d17295c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","timestamp":"2021. május. 12. 12:10","title":"Szoboszlai és Gulácsi meccseit az Aréna4 és a TV4 közvetíti majd itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének közleményben kellett cáfolnia azt.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének...","id":"20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e90eb-091d-4b96-95cc-0c37adfdb010","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 13. 13:37","title":"Operatív törzs: Egy nagykanizsai férfi azt terjesztette, hogy egy faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dc4d65-25b4-4e1e-8eb4-8ac143d17ca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre jutott a közös kormányzati-önkormányzati munkacsoport. A majdani működésre a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek főigazgatója dolgoz ki javaslatokat.","shortLead":"Erre jutott a közös kormányzati-önkormányzati munkacsoport. A majdani működésre a Budapesti Módszertani Szociális...","id":"20210512_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_jovoje_munkacsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29dc4d65-25b4-4e1e-8eb4-8ac143d17ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e28b35-3661-4800-a921-ee2ed33797c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_jovoje_munkacsoport","timestamp":"2021. május. 12. 13:43","title":"Amíg kitalálják, hogy működjön tovább, békén hagyják a Szabolcs utcai kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]