[{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","shortLead":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","id":"20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0bc5ae-35b9-4971-8d6c-6ac57d05a1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. május. 23. 16:52","title":"Max Verstappen nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna óriásplakátokon, és mire még kettőt, már le is nyomta a következő ugyanilyen. Megnéztünk öt újdonságot.","shortLead":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna...","id":"20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a18667-6a09-4456-9fa8-e37cc2ce0729","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","timestamp":"2021. május. 22. 20:00","title":"Tudta? Megjelent egy csomó világsztár új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","shortLead":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","id":"20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5959d528-9650-4d16-a7e0-4a52e55d329e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Szombaton tetőzik az árhullám a Körösökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","shortLead":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","id":"20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db453383-1e3c-4e78-b7fb-0bee62178d9f","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","timestamp":"2021. május. 24. 08:14","title":"Mindig a járatlan úton – 80 éves Bob Dylan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő a használt termékek szegmense, nem minden esetben járunk azonban olcsóbban egy másodkézből szerzett termékkel. ","shortLead":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő...","id":"20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69c5586-f790-4406-b0d0-9f8c93de0eb6","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","timestamp":"2021. május. 23. 20:00","title":"Ön is szeretne olyan táskát, mint amilyennel Várkonyi Andrea volt Dubajban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","shortLead":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","id":"20210523_siofoki_parti_setanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce94a80-ee60-4da2-a4b9-209849a611e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_siofoki_parti_setanyon","timestamp":"2021. május. 23. 20:04","title":"Felszabadult a siófoki parti sétány régóta lezárt szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","shortLead":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","id":"20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33237b96-808a-4cde-8a29-07af47d92a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","timestamp":"2021. május. 23. 07:29","title":"Az olasz Måneskin rockegyüttes nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","shortLead":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","id":"20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e646c-b05a-407a-a9c7-f59e517b46c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","timestamp":"2021. május. 23. 19:22","title":"30 ezres havi díjért kiadta, majd 20 ezres óradíjért visszabérelte konditermét egy pécsi önkormányzati cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]