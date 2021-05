Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését - jelentette be az Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését...","id":"20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db0783d-a4ab-47e3-ab88-3d47f8b8a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","timestamp":"2021. május. 23. 16:03","title":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma, hogy mindeközben a vacak réginek álcázza magát.","shortLead":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma...","id":"20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80a129b-353d-455e-bb41-4f006aacc668","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","timestamp":"2021. május. 22. 16:00","title":"Az új Bubi remek, csak néhány apró és egy nagy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp – jelentették be a projekt vezetői. ","shortLead":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp –...","id":"20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d43444-c29a-4a2a-85f3-9c45cbe63638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","timestamp":"2021. május. 23. 10:03","title":"Rámérnek, mennyire tágul az Univerzum, és megcsinálják a 3D-s térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","shortLead":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","id":"20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0bc5ae-35b9-4971-8d6c-6ac57d05a1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. május. 23. 16:52","title":"Max Verstappen nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","shortLead":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","id":"20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8160313-9d72-47fb-a83f-678843049c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","timestamp":"2021. május. 24. 08:55","title":"Kevin Spacey a zaklatási ügye után először kapott filmszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","shortLead":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","id":"20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42117f3d-b49b-4776-9b44-8e6d7e9b9b7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","timestamp":"2021. május. 23. 15:33","title":"Az Alza bevezeti az automatás élelmiszerszállítást – egyelőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]