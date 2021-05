Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51a6dffd-2a32-475c-b472-de93e9b11e67","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Sokan megijedtek, amikor kiderült, hogy a magyar kormány nem vesz részt a következő uniós Pfizer-beszerzésben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az országban egyik pillanatról a másikra el fog fogyni a nyugati vakcina. A kormány azzal számol, hogy jövőre már magyar oltóanyaggal védekezhetünk a koronavírus ellen, de piaci szereplők szerint a többlet miatt egy idő után akár magánúton is szerezhetünk majd vakcinát. Sőt, a kormány még meg is gondolhatja magát: Brüsszelben sincs minden kőbe vésve. ","shortLead":"Sokan megijedtek, amikor kiderült, hogy a magyar kormány nem vesz részt a következő uniós Pfizer-beszerzésben...","id":"20210526_koronavirus_vakcina_piaci_beszerzes_maganszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51a6dffd-2a32-475c-b472-de93e9b11e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81629dc7-bf43-4243-985d-181b16953b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_koronavirus_vakcina_piaci_beszerzes_maganszolgaltato","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"A kormány nem kér több Pfizert, de magánúton lehet majd venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem történtek váratlan dolgok a parlament keddi ülésnapján. ","shortLead":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem...","id":"20210525_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045aae7-0df0-434c-bb83-992a776186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_parlament","timestamp":"2021. május. 25. 15:41","title":"Balhé, oltásellenesezés, kiabálás, kivonulás – ilyen volt a parlament kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","shortLead":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","id":"20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac0a53d-83d9-4a34-9e68-4c52f2226bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","timestamp":"2021. május. 26. 10:55","title":"A magyar Pennynél is megjelentek az önkiszolgáló kasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","shortLead":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","id":"20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38795652-f9e8-4035-af62-2430235fe0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","timestamp":"2021. május. 26. 07:11","title":"Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]