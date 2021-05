Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","shortLead":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","id":"20210525_4ig_jelents_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3ac019-df95-45d7-be19-522d880e4f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_4ig_jelents_bevetel","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Óriási bevételnövekedésről számolt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó megfogalmazott.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó...","id":"20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f66ee45-6d4b-4464-bd1f-efd0d3274371","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","timestamp":"2021. május. 25. 11:59","title":"Karikó Katalin megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének eltérítéséből – írja a Financial Times külpolitikai főelemzője. Gideon Rachman úgy értékeli, hogy a diktátor veszélyes precedenst teremtett a világban, de Európának és az Egyesült Államoknak megálljt kell parancsolnia, még mielőtt a világ eljutna a jogtalanság állapotába.","shortLead":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének...","id":"20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20816084-f1c7-4b3e-8569-4741f2870d16","keywords":null,"link":"/360/20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","timestamp":"2021. május. 25. 08:15","title":"FT: Ha Lukasenko banditaként viselkedik, akként is kell vele bánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","shortLead":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","id":"20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473a11-1af8-4368-bce0-5907ab50ac9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Egy felmérés szerint a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70 százaléka fontolgatja, hogy felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]