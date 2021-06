Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A skót Hamish Fentont kutatás közben egy kisebb baleset érte, de ennek köszönhetően igazi különlegességre bukkant.","shortLead":"A skót Hamish Fentont kutatás közben egy kisebb baleset érte, de ennek köszönhetően igazi különlegességre bukkant.","id":"20210601_regeszet_koveset_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9320939f-d062-46ad-99ef-56a21a4c0e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_regeszet_koveset_skocia","timestamp":"2021. június. 01. 11:33","title":"Gödörbe esett egy amatőr régész Skóciában, ősi kővésetre bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői, Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella szerint az új intézkedések főleg az elrettentést szolgálnák, áldozatsegítésről csak ősztől lehetne elkezdeni beszélni. Az ellenzék képviselői a Kaleta-ügyet emlegették: szerintük ha nem derül ki a perui nagykövet botránya, meg sem születnek a mostani javaslatok. ","shortLead":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői, Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella...","id":"20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f73acc-c7ed-4844-b476-a1beca944302","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","timestamp":"2021. június. 01. 15:05","title":"Fideszes szónokok: Kaletázni blődség, és a pedofiltörvény nem kampányfogás, hanem misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult viselkedési minták és a titkok hosszú távú hatásairól is szó esett a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi online estjén, ahol két elismert pszichológus és családterapeuta, Hajdu Judit és Megyeri Zsuzsanna osztotta meg a tapasztalatait. ","shortLead":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult...","id":"20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6945b7ba-9da0-4791-be62-fe891587c04a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","timestamp":"2021. június. 01. 13:30","title":"Nem biztos, hogy minden párkapcsolatot meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai katonák három alkalmazás segítségével igyekeztek volna memorizálni az amerikai atomfegyverekkel kapcsolatos információkat, de nem voltak elég körültekintőek.","shortLead":"Amerikai katonák három alkalmazás segítségével igyekeztek volna memorizálni az amerikai atomfegyverekkel kapcsolatos...","id":"20210531_nuklearis_fegyver_amerikai_hadsereg_katona_nuklearis_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad5cd0b-8b20-4ff2-acc7-85dccadb02a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_nuklearis_fegyver_amerikai_hadsereg_katona_nuklearis_fegyver","timestamp":"2021. május. 31. 16:03","title":"Csak tanulni akartak az amerikai katonák, erre kiszivárogtatták az atomtitkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","shortLead":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","id":"20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790fb04-0c86-4628-891d-8b4152a8b383","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 16:39","title":"Közel másfél milliárd forint volt a Sziget szervezőcégének vesztesége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","shortLead":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","id":"20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023aa8-f60e-4727-857d-f4eb0ef5c22c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","timestamp":"2021. május. 31. 12:18","title":"Ősszel érhet végre össze a Balatoni Bringakör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már bruttó 4 millió forint fölött vannak.","shortLead":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már...","id":"20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192d01c2-9090-4d36-ab79-e453b50bc5c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"Direkt36: Közpénzből járja a világ luxushoteleit Antall József fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]