Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan angolul is a VII. kerületi szórakozóhelyen. ","shortLead":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan...","id":"20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf806a4d-fc9a-4b0b-8734-784632e8dd13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","timestamp":"2021. június. 02. 10:17","title":"Telefonból szólnak kortárs magyar művek egy budapesti kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell pályázatot benyújtania – ezt eddig hét bank tette meg sikerrel. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt.","shortLead":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell...","id":"20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27aadb4-999d-4cbf-9daa-490a7d35a326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","timestamp":"2021. június. 03. 12:52","title":"Nem minden bank áll jól az online hitelezéssel, fontos státuszt bukhatnak július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","shortLead":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","id":"20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da7b4c-d5fc-432a-abd6-5cbc50feee88","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","timestamp":"2021. június. 02. 11:59","title":"Nem fogadták el Jakab fellebbezését, marad a közel 10 millió büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7177f7c-427b-42fc-a987-ebdfdc052ed4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az elszalasztott lehetőségek sorozata a Halston, vagy stílszerűen: divatkatasztrófa. Mert Amerika bukott stíusikonjának történetéből nem csak az összefüggések hiányoznak, de maguk a ruhák is, amelyek mégiscsak értelmet adtak Roy Halston Frowick életének. ","shortLead":"Az elszalasztott lehetőségek sorozata a Halston, vagy stílszerűen: divatkatasztrófa. Mert Amerika bukott stíusikonjának...","id":"20210602_halston_netflix_divattortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7177f7c-427b-42fc-a987-ebdfdc052ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae250f-d9cd-4ba9-a6a1-04ac1ee9601c","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_halston_netflix_divattortenet","timestamp":"2021. június. 02. 20:00","title":"Ilyen lehet egy képek nélküli divatlap – megnéztük a Halstont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem az oltással van bajuk, csak gyorsítani akarnak a tempón. A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség szerint azért az az optimális, ha mindkét adagot ugyanabból a vakcinából adják be.","shortLead":"Nem az oltással van bajuk, csak gyorsítani akarnak a tempón. A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség szerint azért...","id":"20210602_AstraZeneca_Pfizer_Moderna_oltas_Kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affa83e7-e526-4a36-b578-898ad75348b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_AstraZeneca_Pfizer_Moderna_oltas_Kanada","timestamp":"2021. június. 02. 09:45","title":"Az AstraZeneca után Pfizer vagy Moderna oltást adhatnak második dózisként Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","shortLead":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","id":"20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5d0306-32bb-4164-8ae5-1945b68ef3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","timestamp":"2021. június. 02. 11:21","title":"11 ezres fordulatú V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]