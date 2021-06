Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","shortLead":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","id":"20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f51c86-b1e0-4e4e-806d-8f94f83853f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 09. 13:05","title":"Orbán alighanem Szijjártó jachtozásáról eresztett el egy poént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","shortLead":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","id":"20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e631e3-1884-49f0-b4f2-50437525b04f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","timestamp":"2021. június. 08. 04:47","title":"18 milliárd forintért árulnak egy 59 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340b0e3-3a1f-4b01-84fd-5f6771514883","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","timestamp":"2021. június. 08. 13:56","title":"Állami támogatással először jut magyar SMA-beteg egy 700 millió forintos gyógyszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél érdekében állt össze az Apple, a Google, a Mozilla és a Microsoft.","shortLead":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél...","id":"20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d81377-bd51-40ac-a99b-110a48764ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","timestamp":"2021. június. 08. 09:03","title":"Összeáll az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy jobban járjunk böngészés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló ausztrál kutatásból. ","shortLead":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló...","id":"202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e4c2f-1fc9-4e0b-8ffe-22760ba2efc3","keywords":null,"link":"/360/202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","timestamp":"2021. június. 09. 10:30","title":"Különös kapcsolatot találtak a rövidlátás és az alvás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három dunántúli megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Három dunántúli megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20210608_zivatar_idojaras_meleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7be78c-5694-4833-aefa-6979bcf36e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_zivatar_idojaras_meleg","timestamp":"2021. június. 08. 05:53","title":"Nyári meleggel és zivatarokkal kell számolni kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]