[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és egészségtudományi egyetemek.","shortLead":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és...","id":"20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4923dd25-93f6-4583-9db9-cea460ce532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","timestamp":"2021. június. 10. 16:37","title":"ITM: Nem elvettek, visszacsoportosítottak pénzt az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","shortLead":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","id":"20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f933b21-4e48-4888-87dc-5e9bad3bffcc","keywords":null,"link":"/elet/20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","timestamp":"2021. június. 11. 08:37","title":"A saját rokonai fojtották meg, mert szerelmes volt – egy „becsületgyilkosság” sokkolja Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","shortLead":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","id":"20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a917a-00e3-4246-a411-4fac149f7794","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2021. június. 12. 08:03","title":"Belföldi járatokat indít a WizzAir az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A módosító módosítóját is módosította a Fidesz. A legújabb változat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is meg lehetne venni az önkormányzati bérlakásokat, ráadásul a Várnegyedben az állami, illetve önkormányzati cég által tulajdonolt ingatlanokra is kiterjesztenék a törvényt.","shortLead":"A módosító módosítóját is módosította a Fidesz. A legújabb változat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is...","id":"20210611_Berlakastorveny_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c5447-949a-4053-912c-a6ab60b120a8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_Berlakastorveny_Fidesz","timestamp":"2021. június. 11. 13:05","title":"Bérlakástörvény: újabb három ponton változtat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael egészségügyi minisztériuma után az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ is hasonló jelenségről számolt be.","shortLead":"Izrael egészségügyi minisztériuma után az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ is hasonló jelenségről...","id":"20210611_koronavirus_mrns_vakcina_vedooltas_fiatal_ferfiak_cdc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5149d1f-ce46-4474-9e11-1bee3dedf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_mrns_vakcina_vedooltas_fiatal_ferfiak_cdc","timestamp":"2021. június. 11. 05:19","title":"Több a szívizomgyulladás a vártnál a fiatal férfiak körében az mRNS-oltások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]