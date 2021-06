Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","shortLead":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","id":"20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12356bd-978f-4dd6-a1d8-7e4b30323590","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","timestamp":"2021. június. 16. 19:28","title":"Badacsonytomaj 12 évig fizettetett strandbelépőt egy olyan partszakaszra, ami nem is az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","shortLead":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","id":"20210615_apple_reklam_ipad_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf6f24-0246-4746-b683-9e32f2a4eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_apple_reklam_ipad_pc","timestamp":"2021. június. 15. 14:18","title":"Az Apple szerint titkon minden PC-s iPadre vágyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla igazgató a színház évadzáró sajtótájékoztatóján jelentette be az Operett új igazolását. Megjelenik a színházban a kormány kedvenc irodalmára is.","shortLead":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla igazgató a színház évadzáró sajtótájékoztatóján jelentette be...","id":"20210615_Az_Alfoldi_Robert_eloadasat_cenzurazo_Vincze_Balazs_az_Operettszinhaz_muveszeti_vezetoje_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61a820-38f1-4865-a71c-fd8aa31a5761","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Az_Alfoldi_Robert_eloadasat_cenzurazo_Vincze_Balazs_az_Operettszinhaz_muveszeti_vezetoje_lett","timestamp":"2021. június. 15. 09:15","title":"Az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs az Operettszínház művészeti vezetője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b0ccaa-7b7a-4da5-9ff0-71fbd7163069","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","timestamp":"2021. június. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Igen, a Fidesszel szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","shortLead":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","id":"20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b5a45f-2c91-461b-b330-6c018df4b79b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","timestamp":"2021. június. 15. 11:41","title":"750 ezerért kelt el a Kádár János segít apámnak beprogramozni az új színes tévénket című kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","shortLead":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","id":"20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f661a-590c-46f6-bd52-ee19ebe54ce8","keywords":null,"link":"/elet/20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 08:00","title":"Egy siklóernyős Greenpeace-aktivista a nézők közé repült a német–francia meccsen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]