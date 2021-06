Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. Több ázsiai ország már most protekcionizmust emleget. Hogy érintené ez Magyarországot? Az áram drágulhat, a cementgyártás és acélipar versenyképesebbé válhat. ","shortLead":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket...","id":"20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff28a0-33e0-41af-9f15-ab8d17273cbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","timestamp":"2021. június. 25. 11:35","title":"Karbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is tölthessen fel képet.","shortLead":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is...","id":"20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441f671-ac5e-43c5-a3c8-341c3001bdac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","timestamp":"2021. június. 25. 09:50","title":"Új feltöltős funkciót tesztel az Instagram, a böngészős verzióban kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában elmondták neki, hogy \"kívül tágasabb\". A magyar miniszterelnököt csak két kollégája vette védelmébe.","shortLead":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában...","id":"20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f77451-29eb-424d-bab9-765ab8481518","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","timestamp":"2021. június. 24. 22:29","title":"Az EU-ból való kilépést ajánlgatják Orbánnak kollégái az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0f8908-203f-492b-988a-4d76a865c80c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új felfedezés megteremti a kapcsolatot két korai ember között, és megmagyarázza a genetikai átfedéseket is.","shortLead":"Az új felfedezés megteremti a kapcsolatot két korai ember között, és megmagyarázza a genetikai átfedéseket is.","id":"20210625_400_ezer_eves_eloember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc0f8908-203f-492b-988a-4d76a865c80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8150e637-adc6-4bd2-b861-1afad77a4163","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_400_ezer_eves_eloember","timestamp":"2021. június. 25. 18:25","title":"Választ adhat a neandervölgyiek eredetének kérdéseire egy most azonosított előemberfaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80378bfa-bec3-4573-bc05-e0beff43a49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit mellékbüntetésként örökre kitiltották Franciaország területéről.","shortLead":"A férfit mellékbüntetésként örökre kitiltották Franciaország területéről.","id":"20210625_keses_tamadas_parizs_louvre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80378bfa-bec3-4573-bc05-e0beff43a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3422922c-c6e3-4394-8491-713c10853c73","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_keses_tamadas_parizs_louvre","timestamp":"2021. június. 25. 06:38","title":"Harminc év börtönre ítélték azt a férfit, aki késsel támadt katonákra a Louvre-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","shortLead":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","id":"20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa68b61-0121-44f5-92b7-38d95ed91e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","timestamp":"2021. június. 26. 09:03","title":"Tíz éve sárga őrült hangyák leptek el egy szigetet, csak most sikerült kiirtani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]