[{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","shortLead":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","id":"20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079938-d6a9-48bf-ba50-797e1369a1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","timestamp":"2021. július. 04. 21:58","title":"Kórházba került a koronavírusos luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás kultúráját kellene a helyzethez igazítani.","shortLead":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás...","id":"202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc924722-06a6-4b17-a5d7-51728a06e61f","keywords":null,"link":"/360/202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","timestamp":"2021. július. 05. 14:00","title":"Kutyához ingyen lehet gazdijogsit szerezni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor figyelmen kívül hagyta a szakmai bizottság javaslatát.","shortLead":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor...","id":"20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b001e6-7694-407d-8be4-edb5157b2d5b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","timestamp":"2021. július. 06. 16:34","title":"Együtt szavazott a Fidesz, az MSZP és a DK Ferencvárosban, Baranyi kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit előzte meg. Semjén Zsolt vadászkiállítása külön kategóriát kapott.","shortLead":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit...","id":"20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb24b74b-a58a-4826-93d6-2d25d43bd1a3","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","timestamp":"2021. július. 05. 21:54","title":"Chilis, szedres és csokis az Év fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","shortLead":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","id":"20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1762b4b5-eaa8-4ae8-99f5-66ff33d83b9e","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","timestamp":"2021. július. 05. 11:58","title":"Belehalt a durva dzsúdóedzésbe egy hétéves tajvani fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet megváltoztatta az irodisták gondolkodását.","shortLead":"A járványhelyzet megváltoztatta az irodisták gondolkodását.","id":"20210705_felmeres_irodista_home_office_tavmunka_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158c801-8c5f-499a-9485-6542d4a20cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_felmeres_irodista_home_office_tavmunka_felmondas","timestamp":"2021. július. 05. 11:44","title":"Egy felmérés szerint többen inkább otthagynák a munkahelyüket, ha nem dolgozhatnak az irodán kívül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2871aa0d-340d-4d73-a5f5-4045ffb79892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szobor állapotfelmérése közben történt a baleset. ","shortLead":"A szobor állapotfelmérése közben történt a baleset. ","id":"20210706_emelokosaras_jarmu_daru_szobor_veszpremi_var_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2871aa0d-340d-4d73-a5f5-4045ffb79892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ddbad3-f5fd-43e9-8ca5-c82c9087a64d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210706_emelokosaras_jarmu_daru_szobor_veszpremi_var_serultek","timestamp":"2021. július. 06. 17:08","title":"Szoborra dőlt egy emelőkosaras jármű Veszprémben, ketten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]