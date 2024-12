Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","shortLead":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","id":"20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4.jpg","index":0,"item":"87a49bdd-5815-4387-bcca-79a37f604b26","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","timestamp":"2024. december. 24. 09:44","title":"Orbán Viktor Tállai mellett jézuskázott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan innovatív megoldást is tartalmaz, melyeket az iparvállalatok már elkezdtek alkalmazni a gyártásban.","shortLead":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan...","id":"20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"881b0e51-922c-4e15-9129-c8f14177c1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","timestamp":"2024. december. 25. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: szuperszigetelés, nem annyira káros akkumulátor, fehérjepiactér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb tudásunk szerint Jézus Krisztus történelmi személy, akiről tudunk tényállításokat tenni, ha nem is sokat. Ezeket szedtük össze. ","shortLead":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb...","id":"20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd.jpg","index":0,"item":"f70e363c-2fe8-4cfb-8207-29de6656c41a","keywords":null,"link":"/360/20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","timestamp":"2024. december. 24. 19:30","title":"Mi az, amit biztosan tudunk Jézusról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","shortLead":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","id":"20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca.jpg","index":0,"item":"0f5682d4-4d1b-429f-82ad-91a315ca5f16","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","timestamp":"2024. december. 24. 21:36","title":"Rakétával lőtték az oroszok szenteste Zelenszkij szülővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0ebb22-46a8-4095-a984-326152842f30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gyengélkedő európai autóipar, kereskedelmi háború a küszöbön, elszabaduló infláció Amerikában, Putyint megrengette a szíriai diktátor bukása, de az orosz-ukrán háborúnak nem lesz egyhamar vége. Legalább Donald Trump pragmatikus – interjút adott a világ 2025-ös kilátásairól Kenneth Rogoff közgazdász professzor.","shortLead":"Gyengélkedő európai autóipar, kereskedelmi háború a küszöbön, elszabaduló infláció Amerikában, Putyint megrengette...","id":"20241225_spiegel-Kenneth-Rogoff-interju-gyenge-nemet-gazdasag-hosszu-kilabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0ebb22-46a8-4095-a984-326152842f30.jpg","index":0,"item":"3ffb4447-be49-4a4d-a0ae-bf9b10248aec","keywords":null,"link":"/360/20241225_spiegel-Kenneth-Rogoff-interju-gyenge-nemet-gazdasag-hosszu-kilabalas","timestamp":"2024. december. 25. 09:00","title":"Világhírű harvardi közgazdász: Évekig fog tartani a német kilábalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes irányítani az ember étkezését. Ez annyit tesz: valójában reflexből eszünk.","shortLead":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes...","id":"20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e.jpg","index":0,"item":"8ffe8689-1617-431e-bbbc-07b70ecef0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","timestamp":"2024. december. 25. 12:03","title":"A tudósokat is megdöbbentette, mennyire egyszerű agyi folyamat irányítja az evést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]