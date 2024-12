Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","id":"20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb.jpg","index":0,"item":"94ff4908-e250-4644-9a05-0f7ac5221837","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Eltűnt magyar nő holttestét találták meg Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","shortLead":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","id":"20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef.jpg","index":0,"item":"8ab07f70-52db-43dc-95b0-1f407557da83","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","timestamp":"2024. december. 26. 07:28","title":"Füst miatt szakította meg útját Grazban egy utasszállító gép, 26-an ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1...","id":"20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396.jpg","index":0,"item":"b255d85f-7edc-4dd1-9bdb-d92107f8e0e5","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","timestamp":"2024. december. 25. 13:30","title":"Ez az év sem a demokráciák erősödésével indult a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szél is mérséklődik.","shortLead":"A szél is mérséklődik.","id":"20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"6ac07c3d-a793-4f68-a5ee-032ac7131fa1","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","timestamp":"2024. december. 26. 07:18","title":"Napos idő várható karácsony másnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és nem kell előtte szégyenkezni, ilyenkor az emberek könnyebben megnyílnak. Nem is pusztán szerelmi ügyekben.","shortLead":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és...","id":"20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"842bd2c7-1fac-4032-9988-0292b5470a19","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","timestamp":"2024. december. 25. 15:45","title":"Egyszerűbb neki elmondani, mint egy pszichológusnak – a gépesített terapeuta esélyei és veszélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93fbb0-d3b7-4bb7-86f9-abae74015a4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája mögött gépi algoritmusok, szoftverek húzódnak. Két kutató kipróbálta, hogyan boldogul a ChatGPT a kézzelfogható való világban, és egy robotkar irányítását bízták rá.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája mögött gépi algoritmusok, szoftverek húzódnak. Két kutató kipróbálta, hogyan...","id":"20241126_chatgp-3d-nyomtatott-robotkar-mesterseges-intelligencia-fizikai-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93fbb0-d3b7-4bb7-86f9-abae74015a4b.jpg","index":0,"item":"69e6f909-26f7-4134-b7a3-2bbcc0331a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241126_chatgp-3d-nyomtatott-robotkar-mesterseges-intelligencia-fizikai-vilag","timestamp":"2024. december. 26. 14:03","title":"És akkor a ChatGPT belép a fizikai világba, 47 600 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően az emberek sem voltak rá felkészülve. Húsz éve karácsonykor a világ borzalmas leckét kapott.","shortLead":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően...","id":"20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e.jpg","index":0,"item":"e8da0e6f-4fff-4092-90dc-0222a7e0c1be","keywords":null,"link":"/360/20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","timestamp":"2024. december. 26. 07:00","title":"„Annyira megijedtem, hogy sírni sem tudtam, a hullám elkapott, és magával ragadott az óceánba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","shortLead":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","id":"20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e.jpg","index":0,"item":"a21ae96d-3221-44ae-8dd7-2c799b83324b","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","timestamp":"2024. december. 26. 15:47","title":"Szervezett bűnözés gyanújával letartóztattak egy minisztert Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]