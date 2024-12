Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alijev szerint elszomorító, hogy „bizonyos körök” Oroszországban megpróbálták elhallgatni az igazságot és hamis narratívát terjesztenek a baleset okairól.","shortLead":"Alijev szerint elszomorító, hogy „bizonyos körök” Oroszországban megpróbálták elhallgatni az igazságot és hamis...","id":"20241229_Oroszorszagbol-lottek-le-a-lezuhant-azeri-gepet-az-elnok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"bed85e80-60c2-4ef0-942e-fc06bb838470","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Oroszorszagbol-lottek-le-a-lezuhant-azeri-gepet-az-elnok-szerint","timestamp":"2024. december. 29. 13:21","title":"Oroszországból lőtték le a lezuhant azeri gépet az elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 3. része.","shortLead":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi...","id":"20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644.jpg","index":0,"item":"6f22d30a-12f5-44a4-a4f4-afd5075d13d3","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","timestamp":"2024. december. 29. 11:00","title":"Aranyak a párizsi olimpián, szélsőjobbos és kommunista győzelmek a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17","c_author":"Szőllősi Lili","category":"kkv","description":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket, vitaminokat és sportruházatot is árulnak. Hogyan lett a BioTechUSA kis magyar családi vállalkozásból vezető piaci szereplő és mik még a céljaik?","shortLead":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket...","id":"20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17.jpg","index":0,"item":"82274d71-75e6-482c-9093-d0ff20e76de5","keywords":null,"link":"/kkv/20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 28. 12:00","title":"„Mi az vagyunk a táplálékkiegészítésben, mint a Barcelona fociban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz a háborúzó felek, annál több emberéletet lehet megmenteni. Mi tehát támogatunk minden a békéért tett erőfeszítést” – válaszolta a Telexnek Paczolay Máté külügyi szóvivő.","shortLead":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz...","id":"20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"c45b0033-27d4-4b7d-b573-1058b59b5b68","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","timestamp":"2024. december. 27. 21:46","title":"Orbánék támogatják, hogy Szlovákiában legyenek az orosz–ukrán béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","shortLead":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","id":"20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"1654ed98-00fb-4cc0-b555-84201b4c3971","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","timestamp":"2024. december. 29. 11:04","title":"Több ezren tüntetnek Tbilisziben, miután Grúzia új elnöke esküt tett a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Szívelégtelenség és légzési nehézségek miatt kórházba szállították Keleti Ágnest. A budapesti Honvédkórházban ápolt 103 éves olimpiai bajnok állapota a péntek esti hírek szerint javult.","shortLead":"Szívelégtelenség és légzési nehézségek miatt kórházba szállították Keleti Ágnest. A budapesti Honvédkórházban ápolt 103...","id":"20241227_Kritikus-a-korhazba-kerult-olimpiai-bajnok-Keleti-Agnes-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31.jpg","index":0,"item":"c4aa7533-4335-4be2-bdf0-c2e0b7f6b603","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Kritikus-a-korhazba-kerult-olimpiai-bajnok-Keleti-Agnes-allapota","timestamp":"2024. december. 27. 18:52","title":"Kórházba szállították Keleti Ágnes olimpiai bajnokot, pénteken javult az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]