Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemlézetmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben. 2024. december. 28. 18:30 Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 4. rész: Hogyan alakul az MI jövője? Leszállás közben szenvedett balesetet egy dél-koreai utasszállító, 179-en halhattak meg - fotók 2024. december. 29. 06:50 A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing. Oroszországból lőtték le a lezuhant azeri gépet az elnök szerint 2024. december. 29. 13:21 Alijev szerint elszomorító, hogy „bizonyos körök" Oroszországban megpróbálták elhallgatni az igazságot és hamis narratívát terjesztenek a baleset okairól. Hajlandó a fegyverletételre a kurd lázadók 25 éve bebörtönzött vezére 2024. december. 29. 21:32 A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért. Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz felhasználásával jár. Az Európai Unio elsőként lépett fel a világon a fenntartható csokoládégyártásért, egyben harcot hirdetve az erdőirtás és a gyermekmunka ellen. 2024. december. 29. 15:30 A csokoládégyártást is elérte a szigorú környezetvédelmi szabályozás Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének. 2024. december. 29. 14:03 Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján Anthony Hopkins pont 49 éve józan, ez volt az utolsó csepp a pohárban 2024. december. 30. 09:23 Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé Nyomozást rendeltek el a Bálnát ért bombafenyegetés után 2024. december. 29. 11:22 Vaklárma volt a bombariadó.