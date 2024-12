Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","shortLead":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","id":"20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"88d4c9ab-5a98-460a-8f26-1ab2fdd25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","timestamp":"2024. december. 28. 19:02","title":"„A mai támadás bizonyosan orosz eredetű” – hackerek léptek akcióba Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására, mintha a régiós átlag szerint tervezték volna. A szociális védelmi kiadások közben 12 év alatt a GDP 4,1 százalékával csökkentek.","shortLead":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására...","id":"20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1.jpg","index":0,"item":"06149aa0-caa2-4150-87b6-3f8bd6f7e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","timestamp":"2024. december. 30. 10:04","title":"Brutálisan drága lett a magyar állam, miközben a szociális védelemre jutó kiadások óriásit zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","shortLead":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","id":"20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86.jpg","index":0,"item":"4a47036f-3fc0-41f6-aca9-d590ca094c50","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","timestamp":"2024. december. 30. 09:23","title":"Anthony Hopkins pont 49 éve józan, ez volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","shortLead":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","id":"20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba.jpg","index":0,"item":"143f8fc5-63ba-4300-92b1-97e4b0aa1cd5","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","timestamp":"2024. december. 28. 17:40","title":"Egy farmernadrág miatt került bajba Magnus Carlsen, ott is hagyta a sakk-vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a64f612-d5ab-4539-9588-011043e3d0ed","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 73 éves színésznő otthonában halt meg.","shortLead":"A 73 éves színésznő otthonában halt meg.","id":"20241228_Meghalt-Olivia-Hussey-Zeffirelli-Juliaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a64f612-d5ab-4539-9588-011043e3d0ed.jpg","index":0,"item":"506fc6a8-8325-4d78-a1c6-2db4ed9aebfb","keywords":null,"link":"/kultura/20241228_Meghalt-Olivia-Hussey-Zeffirelli-Juliaja","timestamp":"2024. december. 28. 13:19","title":"Meghalt Olivia Hussey, Zeffirelli Júliája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"75880028-ea7f-4696-95d5-8a88f3d078a8","keywords":null,"link":"/360/20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","timestamp":"2024. december. 28. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 4. rész: Hogyan alakul az MI jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]