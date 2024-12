Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8.jpg","index":0,"item":"dee1bdf9-d14d-48e8-bedd-39d45dde38af","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","timestamp":"2024. december. 29. 12:00","title":"Ez történt: Olyan durva üzenet indult körbe a Messengeren, hogy mindene odaveszik annak, aki belekattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója több „okot” is felsorolt arra, szerinte miért érdemli meg Magyar Péter, hogy róla szóljon a beszéde.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója több „okot” is felsorolt arra, szerinte miért érdemli meg Magyar Péter, hogy róla...","id":"20241229_menczer-tamas-kicsi-magyar-peter-ujevi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"04b44da1-4d66-4cc7-b176-f4ced5d1d6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_menczer-tamas-kicsi-magyar-peter-ujevi-beszed","timestamp":"2024. december. 29. 17:33","title":"Menczer Tamás „a Kicsi legnagyobb hazugságai” címmel mondana újévi beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából ott, ahol a King’s City kaszinó állt volna.","shortLead":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából...","id":"20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"6f334325-f40e-497a-8370-7f47d5539037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","timestamp":"2024. december. 30. 08:05","title":"Sukoró újracsomagolva: Gyurcsány kaszinóját megfúrta a Fidesz, helyette most ifjúsági buliközpontot húznának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország történelmének egyik legbefolyásosabb politikusaként emlékezett meg a volt elnökről.","shortLead":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország...","id":"20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e.jpg","index":0,"item":"f76f4909-fd8a-4d52-b54c-be494fe41c91","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","timestamp":"2024. december. 30. 07:58","title":"Donald Trump és Joe Biden is az elhunyt Jimmy Cartert méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","shortLead":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","id":"20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788.jpg","index":0,"item":"a885e377-7922-4cc3-9be5-0159fbe07563","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","timestamp":"2024. december. 29. 23:19","title":"Izrael Beit Hanún elhagyására szólította fel a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek tagjai mindent egyben tartanak – kivéve a barátságot, írja a Die Zeitben megjelent esszéjében Georg Seeßlen filmkritikus.","shortLead":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek...","id":"20241230_Die-Zeit-Don-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"38c02308-39d1-4b79-a4b1-c197d6fe4944","keywords":null,"link":"/360/20241230_Die-Zeit-Don-Trump","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Die Zeit-esszé: Don Trumpleone és bandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","shortLead":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","id":"20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"3036c94e-b4b5-48f9-96cd-51520f3a1243","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","timestamp":"2024. december. 30. 12:48","title":"BKK: szilveszterkor számos járat egész éjjel közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]