[{"available":true,"c_guid":"288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két évadának első játékát. Vérengzés ugyan nincs, de nem árt gyorsnak lenni.","shortLead":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két...","id":"20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604.jpg","index":0,"item":"478b141a-36b8-4bd8-a1cc-9cce0ef890dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","timestamp":"2025. január. 02. 17:03","title":"Írja be a Google-be, hogy Squid Game – ön is kipróbálhatja a sorozat vérfagyasztó játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját nagykövetségüknek szánt iratok és pénz volt a csomagban.","shortLead":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját...","id":"20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef.jpg","index":0,"item":"d0c0280a-9a0e-4539-adc6-dda66179050b","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","timestamp":"2025. január. 03. 12:31","title":"Libanoni tisztviselők estek neki egy iráni gépnek, a Hezbollah millióit keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései nyomán azonban napirendre került, hogy újra az USA felügyelje a világkereskedelem egyik legfontosabb csomópontján áthaladó hajókat.","shortLead":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései...","id":"20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"e0e59dd5-e144-4bc6-bf9b-846f7238b367","keywords":null,"link":"/360/20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:10","title":"Hajmeresztő blöff vagy valós fenyegetés, amit Trump a Panama-csatorna visszaszerzéséről mondott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel tízmilliárdos forrás. ","shortLead":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel...","id":"20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"195874f5-4e8a-42af-b6b1-b801d20435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 08:44","title":"Megszólalt az NVI a költségvetésben szereplő választási pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük közben, hogy a portál valójában kérdezett is tőlük. ","shortLead":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük...","id":"20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"20513129-a210-4ac2-9ae7-c30531908dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","timestamp":"2025. január. 03. 07:27","title":"Sulyok stábja javította a térképet, amin Koszovót Szerbia részeként tüntették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e18774-6342-4495-a928-79c0dca5975a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, véget ért az ünnepek alatti nyugalom, délutánra elővették és ütni kezdték a forintot.","shortLead":"Úgy tűnik, véget ért az ünnepek alatti nyugalom, délutánra elővették és ütni kezdték a forintot.","id":"20250102_forint-forintarfolyam-forintgyengules-eses-euro-dollar-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e18774-6342-4495-a928-79c0dca5975a.jpg","index":0,"item":"4dbbffe5-81c2-4b06-b70f-b13d5adba48c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-forintarfolyam-forintgyengules-eses-euro-dollar-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 14:04","title":"Délutánra bezuhant a forint, megint itt a 400-as dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","shortLead":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","id":"20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265.jpg","index":0,"item":"9ea9ec32-f84b-465e-a161-4d5498a4e942","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","timestamp":"2025. január. 02. 18:21","title":"FBI: Nem voltak társai a New Orleans-i merénylőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]