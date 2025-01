Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség kialakulásának kockázata.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség...","id":"20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3.jpg","index":0,"item":"ccff5f09-6dd9-4be5-a7e7-34f5e088f58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 03. 19:03","title":"Jegyezze meg ezt a két számot: 22 és 19. Emlékeztetni fogják az egészségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","shortLead":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","id":"20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85.jpg","index":0,"item":"9c9c6f50-d5f3-46c9-a424-0e32ae0bd20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","timestamp":"2025. január. 05. 08:16","title":"Autós üldözés volt hajnalban Budapesten, hét ember került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"5137d34f-f232-4803-8b0d-b0ee18bdb97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","timestamp":"2025. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: Megváltoztak a dolgok, ez vár a Vodafone és a Digi ügyfeleire One név alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","shortLead":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","id":"20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72.jpg","index":0,"item":"f2f5b78f-9be5-4ca7-92af-5e3d2f4fcab6","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","timestamp":"2025. január. 04. 08:43","title":"Búcsúüzenetet hagyott a Trump szállodája előtt robbantó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt a karrierje során. Bezos az Amazon mellett a Washington Post tulajdonosa is.","shortLead":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt...","id":"20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1.jpg","index":0,"item":"34eb0343-fb13-4666-8247-48096bfd9885","keywords":null,"link":"/elet/20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","timestamp":"2025. január. 04. 09:01","title":"Nem közölt a Washington Post egy rajzot, amin Jeff Bezos egy zsák pénzzel hódol Trump szobra előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára, de persze annak sincsen akadálya, hogy akár három (vagy több) fiókja legyen valakinek. A Google gondoskodott arról, hogy igen egyszerű legyen a váltás ezek között.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára...","id":"20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734.jpg","index":0,"item":"7c7776b1-fedb-45b9-8353-c225d685161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","timestamp":"2025. január. 04. 12:03","title":"Több Gmail-fiókkal is e-mailezhet, mutatjuk, hogyan használhatja kényelmesen őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell az emberi teljesítménynek megfelelő eredményeket produkált egy olyan tesztben, amellyel az „általános intelligenciát” mérik.","shortLead":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell...","id":"20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d.jpg","index":0,"item":"ad57864a-5150-4fbe-8571-69b50c6478b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","timestamp":"2025. január. 04. 10:03","title":"Az OpenAI állítja: az új MI-je már megüti egy átlagember szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]