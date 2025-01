Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","shortLead":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","id":"20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720.jpg","index":0,"item":"714666bb-d8fb-4775-bdc2-7f0921181fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","timestamp":"2025. január. 07. 09:28","title":"„Elpusztíthatatlan” – bátran gusztustalan címlappal emlékezik a Charlie Hebdo a tíz évvel ezelőtti tragédiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Náluk e-Sigur néven fut.","shortLead":"Náluk e-Sigur néven fut.","id":"20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e.jpg","index":0,"item":"5c240d33-dc9e-47f3-a7d4-ebaa54926547","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","timestamp":"2025. január. 07. 07:38","title":"A rengeteg gyorshajtás és baleset miatt a románok is kiépítik a saját Véda-rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","shortLead":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","id":"20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849.jpg","index":0,"item":"ec727f61-1dff-44e8-97d8-1644e485212b","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","timestamp":"2025. január. 06. 14:00","title":"Közel 10 fokos hőmérséklet-különbség alakult ki Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz árát, ez pedig Európát is érzékenyen érintheti.","shortLead":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz...","id":"20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad.jpg","index":0,"item":"11400f48-fefc-42d8-8b0a-c8749fa6e2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","timestamp":"2025. január. 06. 20:34","title":"Olyan döntést hozott a leköszönő Biden, ami nemcsak Trumpnak, de nekünk is fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két kötvénycsomaggal indítanak.","shortLead":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két...","id":"20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2.jpg","index":0,"item":"c51e93c4-2048-4be6-858e-656a4f207b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","timestamp":"2025. január. 07. 14:31","title":"Legyen pénz a repülőrajtra: devizakötvények kibocsátásával kezdi az évet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik.","shortLead":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz...","id":"20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"6b555948-7338-4aa7-8968-f6eb263922ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. január. 06. 21:24","title":"Brit vezetéssel figyelik a tenger alatti vezetékeket és az orosz árnyékflottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási intézmény vezetőjét bitangnak, ráadásként pedig szerb hősként aposztrofálta Slobodan Miloševićet, akit szerinte nem lett volna szabad kiadni a hágai bíróságnak. Szeretettel a Vajdaságból című sorozatunk legfrissebb írása.","shortLead":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási...","id":"20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"aa3fb134-cc1b-488d-bc80-7a35f8507506","keywords":null,"link":"/360/20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. január. 07. 14:30","title":"Folytatódik a szerbiai egyetemisták tiltakozása, felsőoktatási vezetőkbe szállt bele páros lábbal Szabadka polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]